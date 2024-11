Depuis son lancement, Cyberpunk 2077 s’est affirmé comme un incontournable des jeux de rôle en monde ouvert, notamment grâce à sa direction artistique spectaculaire. Malgré un début difficile, le titre continue de fasciner les joueurs, porté par une communauté de moddeurs passionnés. Une récente vidéo en 8K permet d'admirer le jeu dans toute sa splendeur.

Cyberpunk 2077 plus beau que jamais

La chaîne YouTube Digital Dreams, connue pour sublimer les jeux vidéo avec des mods impressionnants, a encore frappé. Cette fois, c’est Cyberpunk 2077 qui est à l’honneur. Dans une vidéo publiée, le jeu est présenté dans une version époustouflante, tournant en 8K avec plus de 300 mods installés. Le résultat ? Une expérience visuelle qui frôle le photoréalisme. Voyez plutôt ci-dessous.

Dans cette video de plus de 10 minutes, Cyberpunk 2077 dévoile un tout nouveau visage. Grâce au mod Ultra Path Tracing, la gestion de la lumière, des reflets et des ombres atteint un niveau spectaculaire. L’ajout d’effets météorologiques réalistes et de nombreux autres ajustements renforce encore plus l’immersion. Night City, déjà magnifique, semble plus vivante que jamais.

Une machine de rêve pour un résultat parfait

Pour atteindre un tel niveau de qualité, il faut du matériel haut de gamme. Digital Dreams utilise une configuration impressionnante :

Carte graphique : NVIDIA RTX 4090

: NVIDIA RTX 4090 Processeur : Ryzen 9 7950X

: Ryzen 9 7950X RAM : 32 Go Kingston Fury 6000 MHz

Cette machine, combinée à une liste massive de mods, permet d’exploiter Cyberpunk 2077 comme jamais auparavant.

Bonne nouvelle pour les joueurs : la magie opérée dans cette vidéo est accessible à tous. Digital Dreams partage gratuitement sa liste complète de mods sur Nexus Mods. De plus, un preset ReShade est disponible via Ko-fi pour reproduire les effets visuels vus dans la vidéo. Attention, cependant : un matériel puissant est indispensable pour profiter pleinement de cette expérience.

Source : Digital Dreams