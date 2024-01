Cyberpunk 2077 « n'était qu'un échauffement » selon les propres mots d'Igor Sarzynski, directeur narratif sur le jeu. Sa suite s'annonce donc prometteuse, mais c'est difficile de se prononcer pour l'heure. En effet, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce deuxième opus, et les joueurs se chargent donc d'essayer de trouver des indices qui seraient cachés. Et justement, il y en a un qui aurait été débusqué. Ce dernier nous donne une indication sur la ville dans laquelle se déroulera l'intrigue du 2.

Cyberpunk 2 à Chicago ? Voici ce qu'on sait

Le Project Orion, ou Cyberpunk 2, pourrait poser son cadre à Chicago. Contrairement à ce que certains d'entre vous pensent sûrement, ça ne sort pas de nulle part. Lorsqu'on se balade dans Night City, il est possible de tomber sur des posters qui font la promotion d'un voyage rapide entre deux destinations. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un trajet allant de la ville de 2077 à Chicago. On peut également voir que cette infrastructure ouvre en 2080, ce qui indique potentiellement l'année où prendront place les événements de la suite.

Comme on l'a déjà expliqué, c'est un indice, et non une confirmation officielle. C'est donc à prendre avec des pincettes, d'autant plus que ça ne daterait pas d'hier. D'ailleurs, la communauté est divisée à ce sujet. Pour quelques personnes, ce poster est là depuis le lancement de Cyberpunk 2077. Pour d'autres, il est apparu début 2023. Ce qui est étrange, c'est qu'on entend surtout des joueurs qui déclarent l'avoir vu depuis la dernière mise à jour en date. Mais alors, qui croire dans cette histoire ?

Le problème, c'est que des publicités, il y en a un bon paquet dans Cyberpunk 2077. On peut facilement passer à côté d'une bonne partie d'entre elles. Maintenant que la communauté a mis le doigt sur celle-ci en particulier, forcément, on se met à la chercher. En temps normal, on passe à côté sans vraiment y faire attention. Ceci dit, vu le suivi de CD Projekt Red sur le jeu, le studio aurait tout à fait pu glisser un indice lors du déploiement d'une des nombreuses mises à jour. Le mystère demeure entier, mais ça fait toujours plaisir de voir les joueurs s'adonner à ce genre de jeu de piste.

Crédits : Thatbotlando (via Reddit)

Une suite vertigineuse ?

On l'a dit plus haut, Cyberpunk 2077 a été décrit comme étant un « échauffement ». La firme polonaise est à l'écoute des fans, et elle compte bien régler les tares du premier opus. Impossible de savoir la forme que ça prendra, mais il y a du changement dans l'air, ne serait-ce que pour les origines (Corpo, Nomade, Gosse de Rue pour 2077) qui auront un impact plus conséquent sur l'aventure.

Par contre, il va falloir prendre son mal en patience. Cyberpunk 2 n'est pas prêt de sortir, même si le studio planche maintenant à fond dessus. En octobre dernier, le titre en était encore au stade de la conception. « Ce projet en est actuellement au stade de la conception. Il sera développé par un groupe de vétérans qui ont été chargés d'améliorer Cyberpunk 2077, et d'élaborer l'extension Phantom Liberty », nous avait dit Adam Badowski, chief creative officer chez CD Projekt. De ce qu'on a cru comprendre, il n'arrivera pas avant quelques années.