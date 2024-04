Entre Cyberpunk 2 et The Witcher 4, CD Projekt RED va être bien occupé. Les deux projets s'annoncent très ambitieux et coûteux. Le directeur financier du studio avait toutefois des aveux à faire qui feront plaisir aux joueurs.

Piotr Nielubowicz a ainsi discuté de l'avenir visiblement radieux de CD Projekt RED dans le cadre du interview avec StockWatch.pl. Il y était bien sûr question des prochains gros projets du studio que sont Cyberpunk 2 et The Witcher 4 L'homme avait d'ailleurs des choses à dire s'agissant du financement des jeux solo qui vont augmenter le capital de sympathie des joueurs envers la société polonaise.

Cyberpunk 2 et The Witcher 4 sont entre de bonnes mains

CD Projekt RED risque d'être fort occupé pendant encore une bonne dizaine d'années. Ses deux jeux majeurs à venir que sont The Witcher 4 et Cyberpunk 2 sont des chantiers proprement massifs. Tous deux développés sous l'Unreal Engine 5, ils devraient être, selon le studio, ses deux créations les plus ambitieuses à ce jour. La société nous avait déjà habitué à avoir presque les yeux plus gros que le ventre avec Cyberpunk 2077. La chose semble se confirmer pour les deux suites. On espère que cela ne va pas leur coûter trop cher dans tous les sens du terme.

À ce propos, Piotr Nielubowicz avait une déclaration qui tombait sous le sens s'agissant des jeux solo, mais dont le concept semble échapper à d'autres éditeurs/studios. « Nous ne voyons pas une place pour les microtransactions dans un jeu solo. Nous n'excluons cependant pas l'usage d'une telle solution dans des jeux multijoueurs ». Parmi les exemples récents, un certain Capcom sur l'autrement grandiose Dragon's Dogma 2 devrait en prendre de la graine.

Dragon's Dogma 2 a fait les frais de la grogne des joueurs à cause de l'ajout de microtransactions par Capcom. © Capcom

Un studio principalement centré sur les jeux solo

Certains pourraient tiquer quant au fait que des microtransactions pourraient être envisagées par CD Projekt RED dans un jeu multijoueurs. La chose est malheureusement aujourd'hui terriblement monnaie courante. Pas de panique toutefois, le studio polonais ne s'est pour l'instant fait connaître que pour des expériences solo de haut niveau (en occultant les bugs, mais quel jeu n'est pas bugué de nos jours ?). Un mode multi sur Cyberpunk 2077 avait été envisagé, avant d'être écarté.

Outre The Witcher 4 et Cyberpunk 2, CD Projekt RED a confirmé qu'au moins un jeu issue de sa forge serait centré sur le multijoueur. Gageons cependant que nous n'allons pas en voir la couleur tout de suite. Pour l'instant, 64% des effectifs du studio polonais sont concentrés sur la nouvelle saga The Witcher à venir. Celle-ci pourrait entre en phase de production dans le courant de l'année. Reste maintenant à voir ce que ce premier projet donnera. Nous souhaitons en tout cas le meilleur aux équipes derrière le jeu. Pourvu que ce titre extrêmement attendu soit à la hauteur de leurs visiblement très grandes ambitions.