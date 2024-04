C'est en tout cas ce qu'a indiqué Paweł Sasko dans le cadre d'une interview auprès d'Aftermath. L'homme occupait chez CD Projekt RED le poste de directeur des quêtes sur Cyberpunk 2077 et officie désormais en tant que directeur associé sur Cyberpunk 2.

On prend les mêmes et on fait encore mieux sur Cyberpunk 2

C'est plus ou moins ce que l'on peut retirer des nouvelles informations que Paweł Sasko a partagé concernant Cyberpunk 2. La suite de 2077 et Phantom Liberty est encore à un état très précoce de son développement. Ceci étant dit, les personnes travaillant sur cet embryon sont déjà bien rodés. Celles-ci ont justement activement participé au développement du DLC du premier opus.

« La plupart des managers et directeurs qui ont travaillé sur 2077 et Phantom Liberty sont actuellement sur Cyberpunk 2 », a ajouté Paweł Sasko. Il a également insisté sur un élément qui devrait certainement rassurer les fans du premier jeu. « C'est important de garder le plus de membres de l'équipe originale que possible. Nous voulons en effet nous assurer que l'ADN du premier jeu est préservée dans sa suite ». Le plus gros du travail ayant déjà été fait sur 2077, l'équipe pourrait ainsi se donner les moyens d'ambitions visiblement très grandes. Nous verrons bien ce qu'il en sera au moment voulu. Et ce a priori sans crunch, d'après les dires de Paweł Sasko.

Une suite de Cyberpunk 2077 qui rimera avec réussite ? On l'espère. © CD Projekt RED

The Witcher 4 reste la priorité absolue de CD Projekt RED

La sortie de Cyberpunk 2 semble cependant pour l'instant très lointaine. La majeure partie de l'attention de CD Projekt RED est en effet tournée vers The Witcher 4. Certains ex développeurs de Cyberpunk 2077 travaillent d'ailleurs actuellement sur cette nouvelle saga. D'après les derniers chiffres du studio polonais, cette suite occupe 64% de ses effectifs. Paweł Sasko indique même que le nouvel opus de la licence phare fait l'objet d'un « travail intense ».

Au train où vont les choses, The Witcher 4 pourrait d'ailleurs entrer en production dans le courant de l'année. Malgré cela, cette nouvelle saga dans l'univers de Geralt de Riv ne sortira probablement pas avant quelques années. Espérons donc que les fans attendant Cyberpunk 2 n'auront pas à le faire jusqu'à l'année 2077.