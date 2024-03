Le travail a bien commencé sur Cyberpunk 2 chez le studio polonais, et plus précisément dans ses locaux à Boston. Pour autant, la suite de leur vision du futur dystopique imaginé par Mike Pondsmith est encore très loin d'être prête. Que les fans se rassurent, elle arrivera bien un jour, eu égard au très beau succès (notamment financier) de Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty.

Programme Cyberpunk 2 en cours d'écriture

Portant en interne le nom de code Orion, Cyberpunk 2 avance à son rythme. Nous apprenions en janvier que le chantier avait été lancé depuis Boston. Igor Sarzinsky, directeur narratif de CD Projekt RED, nous avait même annoncé avec un certain enthousiasme la couleur. « Je ne peux être plus excité pour Orion, et je suis sûr que nous pouvons créer quelque chose de spécial. 2077 n'était qu'un échauffement ». Le développement de sa suite est en tout cas de son côté bien en phase d'échauffement.

Comme The Witcher 4, qui occupe la majeure partie des forces du studio, Cyberpunk 2 est développé sous l'Unreal Engine 5 pour nous en mettre plein la vue. De fait, cette suite très attendue est donc encore dans un état précoce. CD Projekt RED a en effet indiqué qu'elle est actuellement seulement en phase de conceptualisation. 47 personnes travaillent ainsi à l'heure actuelle sur le sujet. Ce chiffre va certainement gonfler de manière exponentielle lorsque le prochain jeu The Witcher majeur sera plus avancé. Il faudra certainement encore attendre quelques années avant de vivre une nouvelle Danse Sensorielle.

CD Projekt RED est sur les chapeaux de roue s'agissant de sa licence Cyberpunk. © CD Projekt RED

Une licence désormais majeure du portfolio de CD Projekt RED

Malgré ses problèmes au lancement, Cyberpunk 2077 occupe une place prépondérante dans le portfolio du studio polonais. En plus de partager quelques nouvelles de Cyberpunk 2, l'appel aux investisseurs a aussi été l'occasion de revenir sur les chiffres du premier opus et de son extension. Ceux-ci se montrent excellents, signe d'une franchise maintenant en très bonne santé. Le jeu de base et son DLC ont ainsi rapporté à CD Projekt RED environ 750 millions de dollars (ou 3 milliards de zloty polonais). En 2023 seulement, la sortie de Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0 ont généré 206 millions de dollars de revenus. Cela représenterait 25 millions de copies vendues pour le jeu de base et 5 millions pour l'extension.

Voilà des chiffres qui font plaisir à voir pour le studio, mais aussi pour les fans. Cela signifie que la licence est extrêmement porteuse. Elle ne risque donc pas de disparaître du paysage vidéoludique de sitôt. Cela dit, plusieurs années nous séparent certainement de la sortie de Cyberpunk 2. Reste à voir également quels moyens CD Projekt RED va déployer pour son développement. Il convient de noter que le premier opus a en effet coûté en tout 316 millions de dollars, et Phantom Liberty 85 millions. Les choses se sont cependant tassées pour un Cyberpunk 2077 très marquant, puisque seulement 17 personnes travaillent désormais dessus. Ce afin d'appliquer quelques derniers patchs, avant de passer la seconde sur une suite déjà très surveillée.