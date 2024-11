CD Projekt Red met les bouchées doubles pour sortir au plus vite tous ses projets dont la suite de Cyberpunk 2077. Et ça se vérifie encore aujourd'hui.

Qui aurait cru que Cyberpunk 2077 pourrait avoir une suite ? Pas grand monde et surtout pas après le lancement désastreux qui a coûté très cher au studio polonais. Si on le rappelle, il convient aussi de souligner que cette sortie est derrière CD Projekt Red et que les développeurs ont tout fait pour corriger le tir. Même s'il pourra peut-être toujours décevoir certains, le jeu est tel qu'il l'aurait dû l'être sur consoles comme sur PC. Et son extension Phantom Liberty s'est révélée très solide.

Du mouvement chez CD Projekt Red pour Cyberpunk 2

CD Projekt Red a pris un nouveau départ et peut développer Cyberpunk 2 plus sereinement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec CP2077. De bonnes nouvelles pour le studio comme les joueuses et joueurs. Cependant, il va falloir être patient. Même si le studio est reparti sur de bons rails, il faut encore tout mettre en place et jongler entre les différents projets, dont les nouveaux jeux The Witcher.

Pour se donner les moyens de réussir à atteindre leurs objectifs, et leurs ambitions folles, CD Projekt Red a ouvert une antenne aux États-Unis, à Boston, qui a besoin de bras. Et justement, les choses s'accélèrent encore pour la suite tant attendue avec la recherche de nouveaux talents pour aider au développement de Cyberpunk 2. Sur son site officiel, le studio est en quête des meilleurs éléments possibles dans différents départements, avec des postes de senior combat designer, de senior VFX artist et bien plus. Pas plus tard que le mois dernier, on a également découvert une autre très bonne nouvelle avec l'ouverture du programme de playtest à CD Projekt Red Boston, une preuve supplémentaire que le studio est entièrement tourné vers Cyberpunk 2.

Bien que ce soit des paroles, et qu'il faudra juger sur pièces, Cyberpunk 2 ne cache pas vouloir en mettre plein la vue, et devrait être plus photoréaliste que jamais. « Construire des mondes dans lesquels les joueuses et joueurs s'abandonneront en créant des modèles 3D de haute qualité et des textures photoréalistes » pouvait-on lire dans une offre d'emploi. CD Projekt Red voit donc les choses en grand et il n'y a plus qu'à comme on dit.

Crédits : CD Projekt Red.

Source : CD Projekt Red.