Cyberpunk 2 se fait bien discret, mais on vient d'apprendre qu'il pourrait bénéficier d'un gros ajout qui n'était pas dans 2077. Et ça pourrait tout changer.

Cyberpunk 2 s’annonce d’ores et déjà comme un digne successeur de 2077. Alors oui, on ne connaît pas grand-chose sur lui, mais les quelques interventions de CD Projekt à son sujet ont su attiser la curiosité des fans. Bien sûr, il va probablement être différent de son aîné, avec des fonctionnalités inédites, entre autres. D'ailleurs, l'une des têtes pensantes du studio vient de faire une révélation plutôt intéressante. Il faut peut-être s'attendre à un sacré changement.

Du multijoueur dans Cyberpunk 2 ?

Le premier opus a beau avoir eu un lancement chaotique, il a su se remettre sur pied grâce aux nombreuses mises à jour déployées par la firme. Maintenant, si on regarde Cyberpunk 2, qu'est-ce qu'il pourrait rajouter de plus ? Selon certaines personnes, l'ajout du multijoueur n'est pas à écarter, via un ou plusieurs modes par exemple. Reste à savoir si c'est bien dans les plans de CD Projekt Red, et c'est justement ce que le média Reuters lui a demandé. L'interview nous a donc permis d'obtenir une réponse pour le moins intrigante.

C'est Michal Nowakowski, co-CEO de l'entreprise, qui a pris part à l'entretien. Lorsqu'on lui a posé cette fameuse question, il a expliqué que c'était en train d'être étudié. Il y a donc bien la possibilité de voir du multijoueur émerger dans Cyberpunk 2. Attention, pour le moment, il vaut mieux ne pas s'emballer trop vite. Il a dit qu'ils envisageaient un tel ajout, sans pour autant affirmer que ça allait être le cas. Dans le doute, il vaut mieux prendre des pincettes, mais la mise en place de ce mode va clairement soulever des interrogations diverses et variées.

Eh oui, si un multijoueur venait à voir le jour dans Cyberpunk 2, quelle forme va-t-il prendre ? Un exemple tout simple, est-ce qu'on aura affaire à de la coopération, ou du JcJ (joueur contre joueur) ? Est-ce que ce sera un extraction shooter, voire un battle royale ? Et pourquoi pas un jeu de course ? Le mystère reste entier, et on n'aura sûrement pas la réponse de sitôt.

Le lieu de l'intrigue découvert ?

Selon les propres mots de d'Igor Sarzynski, directeur narratif sur le jeu, Cyberpunk 2077 « n'était qu'un échauffement ». Pour l'instant, difficile de savoir ce que ça implique, mais la communauté est curieuse. D'abord, elle aimerait bien savoir le nom de la ville où se déroulera l'intrigue. Et justement, elle a peut-être été débusquée. Lorsqu'on se balade dans Night City, il est possible de tomber sur des posters qui font la promotion d'un voyage rapide entre deux destinations : la ville de 2077 et... Chicago. L'infrastructure doit ouvrir en 2080, ce qui indiquerait l'année où prendront place les événements de la suite.

Pour beaucoup de joueurs, c'est une simple coïncidence. Des publicités, on en trouve partout dans Cyberpunk 2077. Le hic, c'est qu'il y en a qui pensent que ce poster est là depuis la dernière mise à jour en date. Le studio l'aurait donc glissé en toute discrétion ? Pour d'autres, il est présent depuis le lancement. Du coup, qui croire ? Eh bien, on ne peut pas encore se prononcer à l'heure actuelle. On espère qu'on en saura davantage au cours de l'année 2024.