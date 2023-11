On sait qu'une suite de Cyberpunk 2077 est en développement. Et nous pouvons déjà connaître quelques détails sur ce qui nous attend. Voyez plutôt. Cela s'annonce plutôt prometteur.

Le recours à des acteurs hollywoodiens de renom dans les jeux vidéo est devenu une pratique courante. On peut le voir avec CD Projekt RED et des acteurs comme Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty. Ainsi qu'Idris Elba. Cette approche sera-t-elle poursuivie dans le futur, notamment avec le très attendu Cyberpunk 2 ?

Cyberpunk 2077 2 donne des infos

Magda Zych, scénariste principale chez CD Projekt RED, a indiqué dans une récente interview avec GamingBolt que cette pratique pourrait se poursuivre, à condition que cela ait du sens pour l'histoire que le studio souhaite raconter. L'objectif principal est que les acteurs incarnent correctement leurs rôles et contribuent à plonger les joueurs dans l'histoire et l'univers du jeu. Cela coule de sens.

Zych a déclaré : "Tout acteur talentueux qui nous aide à raconter nos histoires comme nous les avons imaginées et en même temps qui est capable de nous aider à atteindre de nouveaux publics parmi leurs fans représente une grande opportunité pour nous ; et nous voulons certainement continuer cela tant que cela a du sens pour l'histoire que nous voulons raconter." Elle souligne également l'importance que l'acteur soit convaincant dans son rôle pour que le monde des jeux soit aussi crédible que possible. À l'image des films.

Les choix de casting de Cyberpunk 2077, avec Reeves et Elba, ont été bien reçus, les deux acteurs ayant offert des performances remarquables. On se souvient d'ailleurs à quel point la présence de Reeves, véritable coqueluche d'internet avait eu un impact important sur le marketing du jeu. Cela a clairement beaucoup aidé à faire connaitre le titre au grand public.

Le futur

Les fans de la franchise espèrent donc voir cette tendance se poursuivre. Concernant l'avenir, il reste à voir à quoi il ressemblera, bien qu'il ait été confirmé plus tôt cette année que la suite de Cyberpunk 2077, intitulée Project Orion, était en phase de conception conceptuelle. On ne sait pour l'instant pas grand chose de plus.

Zych a également mentionné dans la récente interview que les futurs titres Cyberpunk ne doivent pas nécessairement se dérouler à Night City. On peut donc imaginer beaucoup de choses. Pour le meilleur, comme pour le pire.