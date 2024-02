Cyberpunk 2 est surveillé de près par la communauté. Certes, 2077 a eu un lancement chaotique. Néanmoins, il a su se remettre sur pied à coup de nombreuses mises à jour. Et aujourd'hui, sa qualité n'est plus à prouver, comme l'atteste son excellent DLC baptisé Phantom Liberty. Alors forcément, l'annonce de sa suite a piqué la curiosité du plus grand nombre. Mais pendant un certain temps, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent à son sujet. Eh bien, bonne nouvelle, ça vient de changer, et on a de nouvelles informations sur le fameux Project Orion.

De nouveaux détails sur Cyberpunk 2

Déjà, on a récemment pu constater que le développement de Cyberpunk 2 s'était accéléré. La preuve, CD Projekt a renforcé son équipe avec de véritables vétérans de l'industrie. Parmi eux, on retrouve Ryan Barnard, ancien directeur de jeu chez Massive Entertainment et Ubisoft, qui sera ici directeur du design. Mais il y a aussi Anna Megill (Control, Dishonored : Death of The Outsider), scénariste et auteure de jeux vidéo, qui occupe le poste de scénariste principale. Bref, vous avez saisi l'idée avec ces exemples, on n'a pas affaire à n'importe qui. Ceci dit, ça ne s'arrête pas là.

Après ces ajouts inédits dans les rangs du projet, le studio a posté de nouvelles offres d'emploi sur sa plateforme dédiée. Jusqu'ici, rien d'anormal, le chantier en est encore à un stade précoce. En fait, si on regarde de plus près la description des postes, on remarque des détails pour le moins intrigants. Déjà, on note le retour des mécaniques de craft de Cyberpunk 2077. Bon, ça ne va pas vous faire sauter au plafond, mais vous allez voir, il y a des informations croustillantes.

On relève ainsi qu'il y aura davantage d'événements (aléatoires probablement) qui se produiront dans le monde ouvert de ce deuxième opus. D'ailleurs, on aura potentiellement affaire à plusieurs cartes, puisqu'on observe la mention « créer des mondes à couper le souffle ». Pourquoi le pluriel a-t-il été utilisé ? Pour certains, c'est un gros indice sur Cyberpunk 2 qui pourrait tout changer vis-à-vis de son envergure. En outre, les scènes de dialogue et le gameplay se mélangeront sans coupure, et les cinématiques seront « émouvantes et riches en action ».

On est encore dans le flou

Vous l'aurez compris, on n'a pas des nouvelles renversantes à extraire de ces offres d'emploi. Cependant, ça reste toujours intéressant de se pencher dessus, car ça nous permet d'en savoir plus sur l'état de l'avancée de Cyberpunk 2. Qu'est-ce qu'il va nous offrir exactement ? Pour le moment, on ne peut rien affirmer avec certitude. On ne sait même pas où l'intrigue va prendre place, même si des rumeurs estiment que ce sera à Chicago. L'histoire demeure un mystère, et c'est pareil pour les mécaniques principales. On est dans le flou total, et c'est normal. On verra bien si on en saura davantage cette année. Dans tous les cas, il ne faut pas espérer mettre la main dessus avant un bon bout de temps.