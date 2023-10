Maintenant que Phantom Liberty est disponible, CD Projekt Red peut s'exprimer sur Cyberpunk 2077. Et visiblement, Cyberpunk 2 pourrait peut-être perdre son identité.

La grosse extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est enfin sorti et pour le moment, le démarrage semble très bon. Dans son dernier bilan avec ses investisseurs, le studio a indiqué avoir vendu 3 millions d'exemplaires lors de la semaine de lancement. Des ventes très solides dominées par le PC (68%), suivi de la PS5 (20%) et des Xbox Series (12%). Le jeu principal a quant à lui dépassé les 25 millions d'unités écoulés. C'est beau, même si le titre aurait probablement pu taper plus haut sans tous les problèmes qui lui ont porté préjudice. Quoi qu'il en soit, c'est de bon augure pour Cyberpunk 2 qui donne encore de ses nouvelles.

Cyberpunk 2 pourrait surprendre les joueurs

Le DLC Phantom Liberty est disponible, l'énorme mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 également, donc CD Projekt Red peut passer à autre chose et c'est déjà le cas en vérité. Dans une récente interview, le game director Gabe Amatangelo a acté la fin du suivi de CP2077. « Nous ferons encore un peu plus, mais le patch 2.0 et le DLC Phantom Liberty sont les dernières grosses mises à jour. Ensuite, c'est Cyberpunk 2. Ou « Orion » devrais-je dire, peu importe le nom qu'on lui donnera ».

Au cours de l'entrevue avec les actionnaires, Pawel Sasko, directeur des quêtes sur Cyberpunk 2077, a fait un état des lieux de ce projet colossal et s'est notamment attardé sur le choix de la première personne. Une perspective défendue corps et âme par les développeurs, mais qui a été remise en question par certains joueurs. Les équipes n'ont « aucun regret ». Alors Cyberpunk 2 sera t-il aussi en vue subjective ? Un changement pourrait se produire dans la mesure où rien n'a été décidé, même si ça fait partie de l'identité de la licence.

« Je voulais dire que la vue subjective est la principale caractéristique de Cyberpunk 2077. Et c'est comme cela que les joueurs identifient le titre également. Le jeu est aussi très différent de The Witcher, ce qui nous a permis d'affirmer l'identité du produit. Mais pour Project Orion (ndlr : aka Cyberpunk), c'est encore à voir ».

Crédits : CD Projekt Red.

La suite de Cyberpunk 2077 n'est pas près de sortir

La vue subjective est en effet partie intégrante de l'expérience Cyberpunk 2077, et CD Projekt Red a pensé le jeu pour ce point de vue. Un changement pourrait donc modifier l'immersion voulue dans le premier épisode, ce qui desservirait peut-être Cyberpunk 2. Mais aucune décision n'a été prise et le studio n'écarte juste aucune possibilité ici. De toute manière, les développeurs auront pleinement le temps de réfléchir à cet aspect étant donné que la suite n'est pas près de voir le jour.

On le savait déjà, mais Adam Badowski, chief creative officer, déclare que Cyberpunk 2 est au stade de la conception. Durant cette étape primordiale, les équipes vont travailler sur l'idée générale du jeu. « Ce projet en est actuellement au stade de la conception. Il sera développé par un groupe de vétérans qui ont été chargés d'améliorer Cyberpunk 2077, et d'élaborer l'extension Phantom Liberty. Nous travaillerons depuis l'Amérique du Nord, à Vancouver et à Boston. Fin 2024, il y aura des équipes composées d'une dizaine de personnes. La moitié des développeurs travailleront aux États-Unis, tandis que l'autre sera en Pologne ».

Cyberpunk 2 ne sera donc pas prêt avant quelques années, et en tout, CD Projekt a déjà prévu d'affecter entre 350 et 550 développeurs dessus. Les meneurs du projet n'ont pas été choisis au hasard, mais bien dans l'optique de ne pas réitérer les erreurs passées.