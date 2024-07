C'est en tout cas ce qu'indique noir sur blanc une récente offre d'emploi de CD Projekt RED pour le très attendu Cyberpunk 2. Une suite que le studio polonais nous promet extrêmement ambitieuse à bien des niveaux, et en l'occurrence s'agissant de ses prouesses technologiques et graphiques. Une nouvelle Danse Sensorielle en devenir ?

Une claque graphique encore plus folle en vue sur Cyberpunk 2

Malgré ses déboires à son lancement en décembre 2020, Cyberpunk 2077 était devenu dès sa sortie le nouveau mètre-étalon graphique pour les dernières technologies en vogue de NVIDIA. Ray Tracing (classique et Overdrive), DLSS, le titre de CD Projekt RED a servi de vitrine privilégiée pour nous en mettre toujours plus plein la vue (à condition d'avoir un PC de cyberpsycho, hélas). Comme dans bien d'autres domaines, le studio polonais entend aller encore plus loin avec Cyberpunk 2 sur le plan visuel.

CD Projekt RED recrute en effet un artiste d'environnements senior pour cette suite très attendue. L'offre, en collaboration avec l'équipe environnementale de Cyberpunk 2, annonce sans équivoque la couleur comme suit : « Construire des mondes dans lesquels les joueuses et joueurs s'abandonneront en créant des modèles 3D de haute qualité et des textures photoréalistes ». Grâce à de nombreux mods bluffants, le premier opus touchait déjà du doigt le photoréalisme. Pour sa suite, une telle chose devrait donc faire partie intégrante du jeu de base. Gageons que l'utilisation du puissant et bien plus malléable Unreal Engine 5 aidera grandement le studio en ce sens, en lieu et place de son capricieux moteur maison RED Engine, désormais abandonné.

Un nouveau mètre-étalon graphique et technique en vue ? © CD Projekt RED/NVIDIA

Night City ne s'est cependant pas construite en un jour

Le studio polonais entretient donc de folles ambitions pour Cyberpunk 2. Plus beau, plus cinématique, plus grandiose, et aussi plus ancré dans la société américaine, étant développé directement à Boston, cette suite s'annonce sur le papier énorme à plus d'un titre. Rappelons toutefois que le jeu est encore à un stade très embryonnaire de son cycle de production. Pour l'heure, le gros des forces de CD Projekt RED est consacré à The Witcher 4.

Dans un cas comme dans l'autre, il faudra toutefois attendre probablement encore de nombreuses années. Mais chaque découverte pour l'un ou l'autre titre à venir n'aide certainement pas les fans à juguler une impatience toujours grandissante. Espérons toutefois que les équipes de The Witcher 4 et Cyberpunk 2 n'auront pas les yeux plus gros que le ventre, au risque de revivre la visiblement traumatisante expérience du lancement chaotique de Cyberpunk 2077.