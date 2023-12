Cyberpunk 2 va visiblement s'occuper de régler un gros problème qui touchait le premier opus. Ce changement était très attendu par les joueurs, et il promet une aventure encore plus folle.

On le sait, la suite de Cyberpunk 2077 s'annonce très prometteuse. L'immersion promet d'être encore meilleure, et on peut s'attendre à une histoire tout autant mémorable. Au passage, CD Projekt Red va se charger de régler les tares qui étaient reprochées au premier opus. Le studio est à l'écoute de la communauté, et il veut le prouver en modifiant un aspect bien précis du jeu. Voilà qui devrait rassurer les fans.

L'importance des origines dans Cyberpunk 2

L'histoire de Cyberpunk 2077 comporte des embranchements, et vous allez devoir faire des choix qui dicteront plus ou moins le reste de l'aventure. Et vous en avez un dès le début du jeu, avec votre origine à déterminer. Vous pouvez être un Corpo, un Nomade ou un Gosse de Rue. Normalement, ça devait avoir une importance majeure dans le scénario, mais la réalité est tout autre. En vérité, passé le prologue, les trois chemins se rejoignent, et la trame principale débute. Pour le coup, c'est quelque chose que la firme cherche à corriger avec la suite.

Il y a des trucs avec, par exemple, les choix de vie, qui vous promettent de pouvoir jouer plus de types de personnages différents. Il s'agit d'une chose que nous aimerions améliorer à l'avenir. Je pense en effet que nous avons fait une promesse que nous n'avons peut-être pas vraiment tenue.

Ces propos, on les doit à Philipp Weber, directeur narratif de CD Projekt Red, qui a pris la parole sur Answered Podcast. Il veut donc rectifier le tir dans Cyberpunk 2, et on peut comprendre pourquoi. Bon nombre de joueurs auraient bien aimé que les origines pèsent davantage dans la balance. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un défaut. Mais pas de panique, ce ne sera pas la même chose dans le prochain jeu : « en tant que concepteur de quêtes, je pense que rétrospectivement, nous pouvons voir l'idée derrière, avec plus d'expérience, plus de temps, nous la rendrions peut-être un peu moins confuse que ce que nous avons fait. ».

Un choix délibéré ?

Pour le concepteur principal des quêtes sur Polaris, Błażej Augustynek, l'absence d'un réel impact des origines de départ est plutôt logique. Il faut laisser le passé derrière soi pour avancer, devenir une nouvelle personne foncièrement différente de la précédente. Alors oui, il y a tout de même des choix de dialogue supplémentaires en fonction d'où on vient, mais ils n'ont pas vraiment de poids dans la grande histoire de Cyberpunk 2077. Reste à savoir ce qu'il en sera pour le 2, mais ça promet un scénario plus complexe, plus dense.