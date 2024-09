Les débuts avaient été plus que compliqué... mais Cyberpunk 2077 a su se relever avec force ! Les correctifs ont permis, progressivement, de stabiliser un titre sorti de façon précoce. puis, le DLC “Phantom Liberty” a terminé de mettre tout le monde d'accord sur la qualité du jeu de CD Projekt.

Désormais, les joueuses et joueurs qui ont fini le RPG futuriste attendent impatiemment une suite. On sait déjà que cela fait partie des projets en cours du studio, qui planche également sur du nouveau du côté de The Witcher. Mais, cela ne devrait par freiner la relève de Cyberpunk, les équipes vont sortir le grand jeu.

Cyberpunk, le nouveau moteur de CD Projekt

La semaine dernière, CD Projekt tenait une réunion de présentation de ses résultats financiers. Dirigée par Michał Nowakowski, le directeur général adjoint, et Piotr Nielubowicz, le directeur financier, ça a été l'occasion de faire le point sur les chiffres de vente des jeux du studio, ainsi que des dynamiques lancées pour l'avenir.

Et le bilan est favorable, aussi bien pour CD Projekt que pour la licence Cyberpunk. De fait, le studio accuse une croissance de son chiffre d'affaires en 2024. Selon les analyses, cela serait « principalement dû à Cyberpunk, qui a été soutenu et revigoré par Phantom Liberty ».

C'est l'occasion de rappeler que, fin 2023, les équipes s'étaient essentiellement concentrées sur « la nouvelle extension et à l'édition ultime de Cyberpunk sortie à ce moment-là ». Des efforts payants, donc, qui ne font qu'encourager CD Projekt pour la suite.

Depuis cette année nous n'avons cessé d'accroître notre engagement dans la recherche et le développement de projets futurs. Piotr Nielubowicz

De belles ambitions pour la suite

Les membres de CD Projekt se montrent de plus très confiants pour l'avenir de la licence Cyberpunk. Certes, dans l'immédiat, Nielubowicz précise que la majeure partie des équipes planche sur Polaris, soit le très attendu The Witcher 4. Cependant, l'effectif ne devrait pas croître beaucoup plus, ce qui permet déjà de faire des prévisions pour les autres réalisations en cours.

Ainsi, les projets Sirius (le multijoueur dans l'univers du Sorceleur) et Orion (soit “Cyberpunk 2”), devraient avoir de beaux jours devant eux. Nielubowicz de préciser que pour « Orion en particulier, [ils] prévoi[ent] une croissance dans le futur, même l'année prochaine ». 60 personnes sont actuellement allouées à cette suite. Mais, le chiffre « devrait doubler » courant 2025. En comparaison, The Witcher Sirius devrait connaître une dynamique plus douce.

Ainsi, un recrutement de taille semble s'annoncer, ça va être énorme. Ce faisant, les choses sérieuses commenceraient dès l'année prochaine pour Cyberpunk 2. La croissance financière de ces derniers mois pourraient être un signe favorable pour un développement cette fois plus serein. Par conséquent, il faut espérer que le jeu sorte en temps et en heure pour ne pas réitérer les erreurs passées.