Au même titre que Cyberpunk 2077 en son temps, sa suite, Cyberpunk 2, est très attendue. D'autant plus lorsque l'on sait à quel point le DLC Phantom Liberty a été une très bonne surprise pour tous. Clairement, l'espoir des fans est élevé, et la confiance en CD Projekt est à nouveau solide. Eh bien, histoire de faire un peu de teasing, l'équipe de développement donne quelques nouvelles sur ce projet très ambitieux.

Cyberpunk 2 donne des détails en plus

Comme l'indique CD Projekt dans son communiqué de presse, Cyberpunk 2 alias le projet Orion en est actuellement aux premiers stades de développement, avec des vétérans du studio précédemment impliqués dans Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty à la tête du projet. On retrouve notamment comme développeur :

Gabriel Amatangelo (Directeur du jeu)

Paweł Sasko (Directeur associé du jeu)

Igor Sarzyński (Directeur créatif)

Andrzej Stopa (Directeur cinématique)

Kacper Niepokólczycki (Directeur artistique de l'environnement)

Sarah Grümmer (Conceptrice principale de quête par intérim)

Kacper Kościeński (Directeur technique)

Le studio explique que ce groupe fait désormais partie d'une équipe plus large basée dans le studio CDPR nouvellement créé à Boston aux USA. Mais ce n'est pas tout, car de nouveaux membres rejoignent également l'équipe. Comme on le sait tous, plus on est de fous, plus on rit. Ainsi, Dan Hernberg intègre l'équipe de développeurs en qualité de producteur exécutif, fort de son expérience acquise en tant que responsable de la production chez Amazon Games, ainsi que dans des rôles similaires chez Panic Button et Blizzard Entertainment. Il a notamment participé au développement de jeux reconnus tels que New World, Apex Legends et Diablo 3.

De nombreux vétérans arrivent

Ryan Barnard, ancien directeur de jeu chez Massive Entertainment et Ubisoft rejoint également le projet en tant que directeur du design. Alan Villani apporte quant à lui son expertise technique en tant que directeur de l'ingénierie pour le projet Orion, après avoir occupé le poste de vice-président de la technologie chez WB Game, où il a notamment travaillé sur la série Mortal Kombat.

Anna Megill, scénariste et auteure de jeux vidéo rejoint elle Cyberpunk 2 en tant que scénariste principale. Elle a apporté sa plume à des projets tels que Control de Remedy, Dishonored: Death of The Outsider d'Arkane, Avatar: Frontiers of Pandora d'Ubisoft Massive, Guild Wars 2 d'ArenaNet et le futur Fable de Playground Games.

Enfin, Alexander Freed, romancier de son état, concepteur narratif et auteur de bandes dessinées reconnu par le New York Times, enrichira l'équipe de rédaction du Projet Orion. Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du jeu, il a précédemment contribué en tant que scénariste principal à Star Wars: The Old Republic chez BioWare. Rien que ça. Ce nombre assez fou de vétérans qui rejoignent le projet de Cyberpunk 2 est tout de même assez encourageant.

Que sait t-on ?

CD Projekt renforce son équipe, mais malheureusement, Cyberpunk 2 n'est pas prêt de sortir. Il en est encore à ses premiers stades de développement. Cependant, comme nous pouvions vous le mentionner, il se murmure déjà que le titre pourrait se dérouler dans la ville de Chicago. L'idée serait de sortir un peu de Night City et de proposer un tout nouveau terrain de jeu.