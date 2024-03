Depuis ses bureaux à Boston où se déroulent principalement les coulisses de Cyberpunk 2, le studio polonais recherche de nouveaux profils à recruter. L'offre d'emploi qui nous intéresse est à destination d'un chef designer en cinématiques. Alors que Cyberpunk 2077 mettait déjà le paquet sur ce terrain, les choses s'annoncent encore plus excitantes pour sa suite ! On épluche les détails de ce nouveau gig.

Cyberpunk 2 : le mariage dystopique du film et du jeu vidéo ?

Avec The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a largement démontré son talent d'écriture et de mise en scène. Il se pourrait que le studio polonais vise de nouveaux sommets dans le domaine avec Cyberpunk 2. Une offre d'emploi pour un designer de cinématiques en chef nous laisse en tout cas le penser. L'heureux élu à ce poste va en effet travailler sur des « séquences cinématiques hautement interactives ». Le but serait de créer une « fusion unique entre film et jeu ».

Le premier opus s'était déjà montré plutôt convaincant dans cette approche. Nous pouvions orienter le regard de notre personnage dans tous les dialogues. La gestuelle et les animations faciales de nos interlocuteurs étaient rendues de manière fort convaincante grâce à la motion capture. Avec Cyberpunk 2, CD Projekt RED entend visiblement aller encore plus loin sur ce terrain.

Des cinématiques encore plus impactantes que celles du premier dans Cyberpunk 2 ? C'est oui ! © CD Projekt RED

Un changement de perspective à prévoir ?

Cette offre d'emploi pourrait par ailleurs laisser entendre que la perspective à la première personne ne sera pas quasi exclusivement utilisée pour notre personnage dans Cyberpunk 2. Dans les premiers trailers du premier opus, nous avions d'ailleurs des cinématiques où nous pouvions voir notre personnage. Dans le produit final, cela n'arrive malheureusement qu'à la fin, en regardant dans un miroir ou lorsque l'on conduit une moto en changeant la caméra. Il existe également un mod pour passer le jeu à la troisième personne. Le jeu n'étant toutefois pas adapté pour cette perspective, le fonctionnement du mod n'est toutefois pas optimal.

Pour le plus grand plaisir des joueurs, il se pourrait donc que Cyberpunk 2 apporte une amélioration certaine sur les changements de perspective. Si cette suite peut se montrer plus ambitieuse dans ses cinématiques qu'un déjà très solide premier opus en la matière, le projet Orion s'annonce très prometteur. Il faudra toutefois faire preuve de beaucoup de patience pour en voir les premiers résultats. Grâce à l'Unreal Engine 5, espérons que CD Projekt RED sera plus à même de donner corps à ses ambitions (et de préférence sans trop de bugs à la sortie).