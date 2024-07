C'est en tout cas ce que le studio polonais a annoncé dans son dernier podcast. Outre le fait de vouloir davantage afficher les racines américaines de Cyberpunk 2, du fait d'un développement réalisé depuis des bureaux à Boston et Vancouver, la suite de Cyberpunk 2077 devrait combler les fans de ce genre dystopique... à commencer par CD Projekt RED lui-même.

Cyberpunk 2 devrait bien mériter son nom

Après des années de travail sur la saga dark fantasy de Geralt de Riv s'étant terminée en apothéose avec The Witcher 3, CD Projekt RED s'est donné le défi d'adapter le jeu de rôle de Mike Pondsmith dans un futur dystopique avec Cyberpunk 2077, qui plus est en vue FPS. Le résultat s'est montré globalement réussi, malgré d'énormes problèmes au lancement. Le tout grâce à une narration magistrale dont le studio polonais a le secret, portée notamment par Keanu Reeves et Idris Elba dans Phantom Liberty. Beaucoup, dont les développeurs eux-mêmes, estiment cependant que le premier opus n'a pas poussé assez loin l'aspect dystopique et les problématiques sociales du genre cyberpunk.

Cela devrait radicalement changer dans Cyberpunk 2, comme l'indique CD Projekt RED dans son dernier podcast AnsweRED. « Nous ne sommes pas assez loin sur ces thématiques, nous n'avons fait qu'en effleurer la surface », indique schématiquement Paweł Sasko, directeur associé du jeu. Puisque 2077 a permis de poser de solides bases pour leur vision du futur dystopique de Mike Pondsmith, il ne serait donc pas surprenant que le studio puisse se donner cette fois les moyens de ses ambitions pour la suite. Ce en partie grâce au fait qu'elle est développée sur un Unreal Engine 5 plus coopératif que leur moteur maison RED Engine, désormais abandonné.

De grandes ambitions, mais qui demanderont beaucoup de temps

Je pense que l'aspect le plus cool du genre cyberpunk, c'est le futur dystopique qu'il dépeint, et à quel point on trouve des similarités avec notre monde aujourd'hui. Les mégacorporations, les gens vivant sur le fil, considérés comme des ressources à exploiter, avec un écart de richesses énorme. 2077 nous a permis de raconter ces histoires par le prisme de nos rencontres et des à la fois belles et tristes relations que l'on tisse avec eux. Mais nous sommes in fine dans un monde brisé. Dans Cyberpunk 2, nous allons essayer d'explorer tout cela d'une manière encore plus poignante. Dan Hernberg, producteur exécutif de Cyberpunk 2

Voilà qui s'annonce prometteur pour les fans du genre dystopique dans son ensemble et plus particulièrement du premier opus. Espérons que sa suite sera à la hauteur des ambitions de CD Projekt RED, et que celui-ci n'ait pas les yeux plus gros que le ventre, comme pour 2077. Pour en avoir le cœur net, il faudra toutefois faire preuve de beaucoup de patience. Cyberpunk 2 n'est qu'en phase de pré-production, la priorité absolu du studio polonais étant The Witcher 4. Celui-ci devrait entrer en production cette année, mais nous n'avons pour l'heure aucune certitude quant à une quelconque fenêtre de sortie.