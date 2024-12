Plus précisément, c'est le très talentueux compositeur de nombreuses musiques désormais iconiques de Cyberpunk 2077, P.T. Adamczyk, qui s'est fendu d'une session « Ask Me Anything » sur Reddit. Naturellement, les questions posées pour la fan sont grandement liées à la partie musicale de la licence. Et il semblerait qu'un certain groupe pourrait malheureusement briller par son absence dans Cyberpunk 2.

Never Fade Away, mais un peu quand même dans Cyberpunk 2 ?

Dans Cyberpunk 2077, le légendaire rockerboy Johnny Silverhand (incarné par Keanu Reeves), figure du groupe Samurai, tiré directement du jeu de rôle de Pike Pondsmith, occupe une place on ne peut plus centrale. C'est en effet la personnalité qui habite l'esprit de V, et leur destin est étroitement lié, CD Projekt RED ayant savamment écrit une histoire mêlant passé et présent. En principe, Cyberpunk 2 viendra nous raconter une toute autre histoire, et Johnny Silverhand ne devrait logiquement pas en faire partie, compte tenu de la fin du premier jeu.

Après nous avoir régalé les oreilles de superbes morceaux comme The Rebel Path, Phantom Liberty ou encore Never Fade Away dans Cyberpunk 2077, P.T. Adamczyk va reprendre son rôle de compositeur pour certaines musiques de Cyberpunk 2. Dans une récente session AMA sur Reddit, celui-ci a répondu à la question suivante d'un fan : « Aura-t-on droit à un autre album Samurai dans la suite ? ». Ce à quoi l'homme a répondu : « Je ne sais pas. Pour l'instant nous n'avons pas de plans pour de nouveaux morceaux de Samurai, mais qui sait. Peut-être que nous en préparerons à l'avenir, c'est difficile à dire ».

Pour rappel, le développement de Cyberpunk 2 n'est encore qu'à un état très embryonnaire, depuis les bureaux basés à Boston de CD Projekt RED. On sait seulement qu'il s'agirait d'une suite encore plus belle, ambitieuse et ancrée dans ses racines américaines. On ne sait en revanche pas si la suite se déroulera également à Night City ou ailleurs, et quelle histoire le studio polonais nous prépare. Il faudra certainement attendre de longues années pour le savoir, puisque toute son attention est actuellement portée sur The Witcher 4, récemment entrée en pleine production, mais qui ne devrait pas non plus sortir avant quelques années.

Source : Reddit