Cyberpunk 2077 a une histoire pour le moins fascinante. Ce qu'il faut retenir, c'est la manière dont CD Projekt Red a réussi à le remettre sur pied après un lancement chaotique. Aujourd'hui, le jeu est apprécié par la majorité, bref, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, c'est sa suite qui est surveillée de près par les joueurs. Et justement, une nouvelle déclaration de l'un des développeurs vient de faire saliver une bonne partie de la communauté.

Cyberpunk 2077 était un bon échauffement

Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose du « Project Orion » ou Cyberpunk 2. Le studio polonais se garde bien de nous révéler quoi que ce soit, du moins pour le moment. Par contre, de temps à autre, certains membres de la firme aiment prendre la parole via des interviews ou sur les réseaux sociaux. Lorsque ça arrive, c'est souvent pour faire une belle annonce concernant cette suite. Récemment, c'est Igor Sarzynski, directeur narratif sur le jeu, qui a posté un message sur X (anciennement Twitter). Et il n'a pas manqué d'exciter les fans impatients.

En soi, il ne dévoile rien d'énorme concernant Cyberpunk 2. Par contre, il précise que c'est son premier jour au bureau de Boston pour le développement du titre. Il conclut son message en expliquant que 2077 n'était « qu'un échauffement ». Quand on voit le succès qu'a eu le premier opus, surtout après toutes les mises à jour, ça pique la curiosité. Le potentiel de la franchise va visiblement montrer toute sa puissance avec ce nouvel opus, et on ne pourrait pas rêver mieux.

Premier jour au bureau de Boston ! Si bon de rencontrer de vieux amis et de démarrer officiellement notre voyage Orion. Je ne pourrais pas être plus excité pour ce projet et je suis sûr que nous pouvons le rendre spécial. 2077 était juste un échauffement. Igor Sarzynski, directeur narratif sur Cyberpunk 2

Des changements du côté des origines

Cyberpunk 2 sera l'occasion pour CD Projekt de corriger des tares de son aîné. Le studio est à l'écoute de la communauté, et il veut le prouver. Du coup, des changements seront apportés au niveau du choix de son origine. Dans 2077, vous pouvez être un Corpo, un Nomade ou un Gosse de Rue. Techniquement, c'est censé avoir un gros impact sur le scénario. En réalité, passé le prologue, les trois chemins se rejoignent, et la trame principale commence. Mais la suite compte rectifier le tir, comme l'a expliqué Philipp Weber, un autre directeur narratif de CD Projekt Red.