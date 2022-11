Pour ce Cyber Monday, Le HP Omen à la RTX 3070 Ti est à - 40 % chez Fnac, une occasion à ne pas rater !

Les prix des PC de cette gamme tournent autour de 1700 €, voire plus, en temps normal. Fnac a fait, en l'occasion du Cyber Monday, une baisse de 40 % !

Une machine qui vaut habituellement 1999,99 € est proposée aujourd'hui à 1199,99 € chez Fnac. Une occasion à ne surtout pas rater. Il est très rare de trouver un PC portable de ce gabarit, avec des performances aussi puissantes à ce prix.

HP Omen : écran 16 pouces, processeur i7 12700H, 16 Go de RAM, carte graphique RTX 3070 Ti, SSD 1 To

Les Omen sont une gamme du géant HP, spécialement conçus pour le gaming. Cette gamme intègre un écran de 16 pouces QUAD HD (1440p) mieux que la full HD qu'on retrouve dans la plupart des PC. L'écran en question est donc parfait pour la consommation de multimédias. Et comme si cela ne suffisait pas, la machine peut atteindre jusqu'à 165 Hz. Ainsi, si vous migrez d'un ancien pc, la fluidité de vos jeux va vous impressionner.

Côté spec, on y retrouve un Core i7 12700H, qui est un processeur très puissant couplé à, non pas 8, mais à 16 Go de RAM DDR4. Pour vous la faire courte, ce PC pourra assumer toutes les tâches : streaming, montage vidéo, multitâches…

Et enfin, le plus important : la carte graphique. Le HP Omen intègre la RTX 3070 Ti, une carte graphique surpuissante qui vous permettra de jouer en QHD à des hautes fréquences de rafraîchissement. Cette carte vous permettra aussi de profiter des dernières technologies telles que le DLSS et le Ray-Tracing.

Avec le HP Omen, vous pouvez enfin jouer aux derniers jeux du moment, tel que le dernier Marvel's Spider-Man : Miles Morales à 60 Fps. Vendu aux alentours de 1999,99 €, Le HP Omen, doté de la RTX 3070 Ti, est désormais disponible à partir de 1199,99 € en ce Black Friday, soit une promotion de -40 %. Et ça se passe chez Fnac !