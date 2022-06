Entre quelques annonces de nouveaux jeux et de AAA, le Summer Game Fest laisse également la parole aux studios indé. On a pu découvrir une séquence de Cuphead the Delicious Last Course.

Voilà maintenant plus de quatre ans que The Delicious Last Course a été annoncé. Le DLC de l’impitoyable Cuphead. Repoussée maintes et maintes fois, l’extension est fin prête à sortir. Avant le grand saut, le studio a tenu à montrer un petit avant-goût du gameplay.

Une séquence de gameplay pour Cuphead the Delicious Last Course

Après des années à rabâcher « il sera prêt quand il sera prêt », le DLC Cuphead The Delicious Last Course l’est enfin. L’occasion pour Studio MDHR de montrer l’un des nouveaux boss bien retors qui attend les joueurs les plus masochistes. Les développeurs promettent des défis toujours plus corsés, des animations améliorées et des dessins toujours plus qualitatifs.

Le rendez-vous est toujours fixé au 30 juin 2022 sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC. Celles et ceux qui aimeraient en découvrir davantage sont invités à suivre la conférence du Tribeca Games Festival le 10 juin à 21h00. Rappelons également qu’une série Cuphead Netflix est dans les cartons. Elle ne montrera elle aussi lors du Netflix Geeked qui se tiendra le même jour à 19h.