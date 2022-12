Cult of the Lamb est fier de sa réussite et compte bien remercier ses fidèles avec une importante mise à jour. Premier aperçu des nouveautés.

Pépite indé de cette année, Cult of the Lamb de Devolver, aura le droit à une importante mise à jour et tout un tas de nouveau contenu dès l’année prochaine. Et dans une volonté d’assouvir le désir de savoir de ses fidèles, l’agneau nous offre un premier aperçu des nouveautés à venir.

Cult of the Lamb a de grosses surprises pour 2023

S’il ne dévoile pas tous ses secrets pour garder encore quelques surprises sous le coude, Cult of The Lamb a d’ores et déjà partagé quelques vidéos pour nous montrer une partie de ce qui nous attend dès l’année prochaine. On apprend donc que l’épée, la dague et la hache auront le droit à de toutes nouvelles attaques lourdes permettant de faire d’énormes dégâts moyennant une petite charge au lancement.

La hache pourra être lancée en avant pour nettoyer une large zone tandis que la dague percera tout ce qu’elle a devant elle en infligeant d'important dégâts critiques. L’épée, quant à elle, fera carrément exploser une zone devant notre agneau après avoir ciblé et charger une attaque surpuissante. En prime, les développeurs nous ont laissé entrevoir une nouvelle version d’un des boss du jeu, plus difficile assurément, et surtout beaucoup plus dégoutante.

L’année prochaine donc, Cult of the Lamb se mettra à jour et accueillera plusieurs nouveautés, en plus des nouveaux mouvements, on aura le droit à de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, plus de mode de difficulté, de nouveaux défis et une amélioration générale de l’expérience de jeu. En gros, on n'est pas près de compter les moutons.