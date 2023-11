Crunchyroll est devenu une plateforme de SVOD incontournable dans le domaine des animes. En particulier depuis sa fusion avec Wakanim en février 2022. Son offre n'est pas seulement bien fournie, elle est bourrée de titres cultes comme One Piece, L'Attaque des Titans ou encore Jujutsu Kaisen. Autant dire qu'il y a de nombreuses personnes à en faire usage. Et il y en aura sûrement encore plus à l'avenir. Pour cause, une grosse nouveauté a été ajoutée hier soir : l'accès à des jeux gratuits.

Crunchyroll diversifie son offre

Ce n'est pas une blague, la plateforme propose maintenant à certains de ses abonnés de s'amuser sur des jeux, sans frais supplémentaires. Ou presque, puisqu'il faut tout de même souscrire à l'offre Mega Fan (6,49 € par mois) pour y accéder. Le lancement de Game Vault a donc été dévoilé hier, et il est dorénavant possible d'en profiter. Actuellement, on compte cinq jeux qui sont disponibles au sein du catalogue. Ce chiffre est évidemment voué à grandir dans les semaines à venir. Dans ce lot, on retrouve du beat'em all, du RPG, mais aussi du puzzle game et un mélange action / tactique. Nous avons ainsi Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, River City Girls, Wolfstride, Behind the Frame : les plus beaux paysages, et Inbento.

Une petite précision s'impose. En effet, ces jeux sont uniquement accessibles via Android, et un peu plus tard sur iOS. Une partie d'entre eux existe aussi dans d'autres versions, mais Crunchyroll préfère recourir au mobile. Par contre, la firme veut faire les choses bien. Il n'y aura pas de publicité, pas d'achats in-app, rien de tout ça. C'est une nouvelle plutôt rassurante, d'autant plus qu'il y a une volonté de « travailler avec des développeurs internationaux pour porter leurs titres sur mobiles pour la première fois ». On a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, la vice-présidente des activités émergentes de la plateforme est enjouée.

Crunchyroll Game Vault est une bibliothèque de jeux de qualité pour les fans d’anime qui aiment jouer. Cela ajoute encore plus de valeur à l’abonnement existant en connectant les fans avec des contenus inspirés d’anime.

La plateforme suit le mouvement

L'initiative de Crunchyroll n'est pas sans rappeler celle de Netflix avec son offre dédiée aux jeux vidéo. La plateforme de SVOD a également axé sa proposition autour des jeux mobiles, et elle n'y est pas allée de main morte. On se souvient, entre autres, de son acquisition de Next Games (The Walking Dead : No Man's Land) ou de Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) pour renforcer ses rangs. Le géant américain a ensuite fondé son propre studio de développement qui a pour mission de concevoir des titres « classe mondiale ». Néanmoins, le feu ne semble pas prendre malgré les efforts de Netflix, et les abonnés ne jouent quasiment pas à ces jeux sur une base régulière.