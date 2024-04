À côté des géants Netflix, Disney + et Amazon Prime Vidéo, il existe des dizaines d’autres services de streaming vidéo très spécialisés. En France, tout fan d’anime connait Crunchyroll, le diffuseur officiel de séries telles que My Hero Academia, Spy X Family, l’Attaque des Titans ou Jujutsu Kaisen. C’est notamment lui qui permet à des centaines de fans de se rassembler devant les différentes nouvelles séries proposées chaque mois par la plateforme. Cependant, elle avait encore une faille de taille, qui pouvait gêner l’expérience pour ceux qui partagent leur compte. Heureusement, Crunchyroll va corriger cela avec cette fonctionnalité très attendue.

Crunchyroll va ajouter une fonctionnalité demandée

Comme Netflix ou encore d’autres services, Crunchyroll propose différentes options d’abonnement aux tarifs très variables, chacune incluant divers avantages. En plus du mode hors ligne, c’est le nombre d’écrans qui est ajustable, allant d’un à quatre en simultanée. Le problème est que si plusieurs personnes utilisent le même compte, elles doivent partager le même profil et donc les mêmes recommandations et listes de programmes à suivre. Heureusement, la plateforme a entendu les demandes de ses abonnées et va régler définitivement le problème. Crunchyroll a annoncé l'arrivée prochaine de la fonctionnalité multi-profils. Cette nouveauté sera disponible pour tous les comptes premium d'ici la fin du mois d'avril. En tout, ce seront cinq profils maximum qui pourront être activés. Ils pourront être personnalisés avec son propre avatar, que l’on peut choisir parmi une liste prédéfinie de 30 animes différents.

Aperçu des Profils Multiples qui arriveront dans Crunchyroll ©Crunchyroll

Niveau nouveautés, ce n’est pas tout. « Les membres Premium de Crunchyroll auront également un accès au contrôle parental, plus de recommandations personnalisées, la sélection de CrunchyLists », peut-on lire dans le communiqué. Évidemment, les fans sont ravis, tant ils pressaient le service pour avoir cette fonctionnalité. «Franchement, c’est super bien. Cela permettra d’arrêter de se perdre dans les animes que l’on regarde. », explique un utilisateur. De quoi rendre Crunchyroll beaucoup plus complet et plus attrayant pour les abonnés. Il faut également noter que toutes ces fonctionnalités arrivent à point nommé pour découvrir les animes d’avril comme My Hero Academia saison 7, Moi, quand je me réincarne en Slime saison 3 ou encore le retour de Black Butler après 7 ans d’absence.