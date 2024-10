Le studio polonais Bloober Team n'a visiblement pas le temps de se reposer : après Silent Hill 2 Remake, voici venir leur nouveau jeu : Cronos The New Dawn.

Alors que Silent Hill 2 Remake vient tout juste de sortir que Bloober Team travaillait déjà sur un nouveau jeu, baptisé Cronos The New Dawn et présenté lors du Xbox Partner Showcase d'octobre. Comme d'habitude avec le studio polonais, il est encore question d'un survival horror bien cryptique, mais ayant visiblement un lien avec l'espace. Quelqu'un a dit une inspiration de Dead Space (paix à son âme...) ?

Bloober Team présente son nouveau jeu horrifique : Cronos The New Dawn

Bloober Team a visiblement le vent en poupe en ce moment. Après le sympathique The Medium, il a connu un énorme succès critique et commercial avec Silent Hill 2 Remake. Le studio polonais n'a apparemment pas le temps de célébrer sa victoire, puisque le Xbox Partner Showcase nous a présenté son prochain jeu, baptisé Cronos The New Dawn. Celui-ci arrive même dans pas si longtemps, puisqu'il est question d'une sortie courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.

On quitte la ville enfermée dans le brouillard de Silent Hill, avec cette fois une ambiance bien cryptique, mélangeant décors contemporains et espace. Nous incarnons dans Cronos The New Dawn un personnage engoncé dans une combinaison que Dead Space n'aurait pas renié, aux prises avec des créatures qui ressemblent à s'y méprendre aux fameux nécromorphes. L'ambiance angoissante et horrifique dont Bloober Team a le secret semble en tout cas bien présente, mais il faudra en voir plus pour juger de son gameplay.

Gageons que le studio polonais reviendra bientôt nous en dire plus sur Cronos The New Dawn, mais on surveille en tout cas la chose de près.

Source : Xbox sur YouTube