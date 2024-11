Le studio Bloober Team s'est exprimé sur l'après Silent Hill 2 Remake avec leur prochain jeu Cronos: The New Dawn à la croisée de Resident Evil et Dead Space, mais avec un ingrédient secret.

Silent Hill 2 Remake est la carte de visite qui devrait ouvrir de nombreuses portes à Bloober Team, mais pas seulement. Ce projet a été en quelque sorte une thérapie pour le studio polonais qui ne se voit pas retourner en arrière. « Nous voulons être un studio spécialisé dans l’horreur. Nous pensons avoir trouvé notre créneau, alors à partir de maintenant, nous allons simplement évoluer avec lui. [...] Avec Layers of Fear, les gens du studio se sont dit « Ok, nous avons fait des jeux de merde, mais nous pouvons évoluer » a déclaré Wojciech Piejko. Après Silent Hill 2 Remake, Bloober prépare son Dead Space avec une surprise.

Après Silent Hill 2, Bloober tease son jeu Cronos The New Dawn

Il y avait de nombreux sceptiques, mais Bloober Team a réalisé un sacré travail avec Silent Hill 2 Remake. Même plusieurs semaines après sa sortie, un secret hallucinant a encore été repéré par des joueurs. Un easter egg qui montre l'investissement des développeurs pour ne pas décevoir les fans du jeu culte. Mais maintenant, le plus dur pour le studio, ce sera de séduire avec leur nouveau jeu Cronos: The New Dawn qui est une licence 100% originale.

Un nouveau titre d'horreur qui fait beaucoup penser à Dead Space de prime abord, et ce n'est pas vraiment un hasard puisque c'est une référence assumée. « Globalement, les combats penchent vers ceux de Resident Evil et de Dead Space. Mais au fond, nous sommes toujours des contenus d'histoires, alors attendez-vous à ce que l'accent soit mis sur l'histoire et l'exploration atmosphérique ». Comme pour Silent Hill 2 Remake, il y aura donc un mélange entre les affrontements et de simples séquences qui reposent sur l'ambiance. « Les combats peuvent aussi être vraiment effrayants si vous jouez bien vos cartes » explique le game director Wojciech Piejko à M1Pst.

Visiblement, le studio a coeur d'offrir une expérience survival-horror aux fans du genre. « Vous serez en infériorité numérique et vous devrez faire preuve de prudence pour rester en vie. Les ressources sont limitées et les monstres frappent fort ». Par rapport à Silent Hill 2 Remake, Cronos: The New Dawn devrait réserver une surprise. « Nous avons également préparé quelque chose de spécial pour pimenter et augmenter la tension. [...] Dans Dead Space, vous devez sectionner les membres des Nécromorphes. Dans Alan Wake, vous devez utiliser une lampe sur les ennemis, et dans Cronos, vous devrez... attendre de le voir ».

Source : MP1st.