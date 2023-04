La série Crash Bandicoot reste inoubliable pour les amateurs de jeux de plateformes. On découvre le petit animal pour la première fois sur PlayStation, en 1996. Avec sa nouvelle licence, le développeur américain Naughty Dog frappe un grand coup. S'ensuivent deux épisodes numérotés en 1997 et 1998 avant que le développeur, aujourd'hui connu pour The Last of Us et Uncharted, ne passe la main. Crash Bandicoot 4 : It's About Time marque le grand retour du héros, 13 ans après le dernier épisode original. Un jeu développé par Toys For Bob, qui rend sa gloire passée à la série Crash Bandicoot. Le studio américain fait justement parler de lui sur Twitter, mais pas pour son expertise en matière de jeux vidéo.

Crash Bandicoot pour la première fois au cinéma ?

Sur son compte Twitter, Toys For Bob met l'eau à la bouche des fans de Crash Bandicoot. Le studio dévoile la cinématique d'introduction de Crash Team Rumble, le jeu multi prévu pour le 20 juin prochain. En plus de cela, ce sont bien les quelques mots qui apparaissent au-dessus, qui évoquent un film d'animation issu de la licence, qui intriguent.

Avec l'incroyable parcours cinématographique du plombier, nous pensons qu'il est temps que Crash fasse ses débuts dans les salles de cinéma ! Qu'en pensez-vous, Sony Pictures Animation ?

Le studio de développement interpelle directement Sony Pictures Animation, qui a produit des films d'animation comme Hôtel Transylvanie ou Les Schtroumpfs. Une simple boutade de la part de Toys For Bob ou un réel projet qui pourrait voir le jour dans les prochaines années ?

Un succès planétaire pour Super Mario Bros

Crash Bandicoot aurait clairement le potentiel pour réunir les fans de jeux vidéo dans les salles de cinéma. Le charisme du héros pourrait aussi attirer les nouveaux venus. Avec l'incroyable succès de Super Mario Bros., plusieurs studios d'animation pourraient être tentés d'adapter des œuvres vidéoludiques tout public en films d'animation. Bien sûr, il ne suffit pas de cela pour cartonner au box-office. Super Mario Bros. s'appuie sur une histoire travaillée, de l'humour et des clins d'œil bien sentis (en plus d'une une VF d'excellente facture) pour cartonner dans le monde entier. À l'issue de son deuxième week-end d'exploitation, Super Mario Bros. est devenu le plus grand succès au box-office pour une adaptation de jeu vidéo avec 677 millions de recettes dans le monde.