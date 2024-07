La dernière révélation en date concernant Crash Bandicoot 5 nous provient en effet d'un ancien artiste ayant travaillé chez Toys for Bob. C'est pour rappel à ce studio que l'on doit le très bon It's About Time. Après un Crash Team Rumble qui est sorti plus ou moins dans l'indifférence générale, la demande des fans pour un retour à ses racines plateformesques se fait cruellement sentir... et cela ne risque pas de changer de sitôt.

L'espoir des fans douché quant à un vrai Crash Bandicoot 5

Sous le giron d'Activision, Toys for Bob avait fait bonne impression avec Crash Bandicoot 4, rendant un superbe hommage à la licence iconique initiée par Naughty Dog. Cette version dernière génération du célèbre marsupial s'est montrée particulièrement solide. Le même studio s'était également fait remarquer par l'excellente Reignited Trilogy d'une autre licence forte de PlayStation, Spyro.

Nicholas Kole, ancien concept artist chez Toys for Bob, avait justement de bien tristes nouvelles autour de ces deux licences. Celui a en effet indiqué sur X.com avoir travaillé sur un certain « Project Dragon », soit potentiellement un nouveau jeu Spyro, mais malheureusement désormais annulé. Tel serait, au grand dam des fans, également le cas pour Crash Bandicoot 5. « Un jour, les gens entendront parler du Crash Bandicoot 5 qui n'a jamais été, et ça va leur briser le cœur », a-t-il déclaré.

Une perspective regrettable et fort plausible, Toys for Bob ayant suite à Crash Team Rumble fait office de studio support pour Call of Duty et son Battle Royale Warzone. L'équipe a ensuite quitté Activision pour retrouver son indépendance, mais sous couvert d'une potentielle collaboration avec Microsoft après le rachat d'Activision-Blizzard par le géant américain. En l'état, cela ne semble malheureusement pas être synonyme d'une sortie prochain d'un pourtant très attendu Crash Bandicoot 5. Le marsupial est donc pour l'heure enfermé dans une caisse, quelque part dans les méandres des laboratoires du Dr Cortex.