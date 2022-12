Après avoir teasé son existence de multiples fois et avoir fait parler de lui via de nombreuses rumeurs, Crash Bandicoot 5 se montre enfin aux Game Awards 2022.

Crash Bandicoot 5, que l’on peut désormais appeler Crash Team Rumble s’est annoncé lors du show de Geoff Keighley avec une bande-annonce aussi colorée que très nerveuse.

Crash et ses potes débarque dans un nouveau jeu

Sorte de jeu compétitif débridé, Crash Team Rumble devrait mettre en scène une bonne partie des personnages emblématiques de la licence comme Crash et sa frangine Coco Bandicoot, Dingodile, Neo Cortex, Tawna et d’autres. Visiblement, ce titre multijoueur nous proposera des joutes en équipe où il sera question de se bagarrer pour remporter le plus de points possibles en marquant des buts avec des fruits Wumpa.

Difficile à dire pour le moment si d'autres modes de jeu seront disponibles et si des mini-jeux seront de la partie. Les précédentes rumeurs parlaient notamment de plusieurs sortes d'épreuves multijoueur dans la veine d’un Fall Guys. Reste donc à voir comment tout cela va se goupiller.

Pour le moment, Crash Team Rumble ne dispose pas de date de sortie, mais s’est tout de même annoncé pour 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. On attendra maintenant de nouvelles informations de la part d’Activision Blizzard et nul doute que ces derniers devraient communiquer autour de leur nouveau jeu dans les jours qui viennent. Wait and See donc.