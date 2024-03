Vous connaissez peut-être Cowboy Bebop, cette série animée de 26 épisodes qui a vu le jour en 1998. C'est un monument de l'animation japonaise, qui a même eu droit à une adaptation en live-action sur Netflix. Mais bon, on va peut-être éviter de parler de ce désastre. Quoi qu'il en soit, l'oeuvre de Shin'ichirō Watanabe a eu un impact conséquent sur le médium, et encore aujourd'hui, de nombreuses personnes continuent de la savourer. Si vous en faites partie, sachez qu'elle est bientôt de retour via un partenariat avec un célèbre jeu vidéo.

Cowboy Bebop est de retour... dans Overwatch 2

Le titre en question, c'est Overwatch 2, la suite qui a fait beaucoup de bruit, et pas toujours pour les bonnes raisons. D'où le fait qu'on parlait d'un jeu ayant pas mal divisé la communauté. Quoi qu'il en soit, il en est déjà rendu à sa saison 9, qui a apportée un bon paquet de nouveautés dans l'expérience. Mais on n'est pas ici pour vous parler de ces changements. En fait, on a appris que le 12 mars prochain, Cowboy Bebop allait s'inviter dans le FPS multijoueur. Vous commencez à voir le coup venir, mais ça va se traduire d'une façon bien particulière : via des tenues qu'il sera possible d'acheter dans la boutique.

Mais alors, qu'est-ce qui nous attend exactement ? Eh bien, des skins spéciaux pour divers personnages. On relève notamment Ashe Faye Valentine, Cassidy Spike Spiegel, Mauga Jet Black ou encore Sombra Ed. Pour les fans, c'est une bonne occasion d'avoir l'impression de replonger dans cet univers. En plus, la tenue Bouldozer Ein peut être débloquée gratuitement grâce à des défis, ce qui est une belle surprise. Mais vous savez ce qui est le mieux dans tout ça ? La bande-annonce qui est venue célébrer le partenariat. C'est volontairement inspiré du générique absolument fabuleux de Cowboy Bebop. Un bel hommage à une oeuvre légendaire.