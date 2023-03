Quelque chose d'énorme autour de la franchise CS se tramait bien en coulisses. Ce projet top secret, ce n'est autre que Counter Strike 2 qui a été confirmé par Valve.

Counter Strike 2 disponible dès cet été sur PC

À défaut d'un Left 4 Dead 3, Valve a développé Counter Strike 2 dans son coin et a bien failli éviter tout leak. Mais la surprise n'a pas pu être préservée après la fuite en provenance du journaliste eSport Richard Lewis, et des fichiers contenus dans une mise à jour Nvidia. En revanche, hormis son existence, rien n'a filtré avant l'annonce.

Dans un article très dense, Valve confirme une sortie de CS 2 pour cet été et promet le « plus grand bond technique » de toute l'histoire de la franchise. Et comme Counter-Strike ou CS Go, le jeu sera suivi pendant un paquet d'années. Bonne nouvelle pour les possesseurs de Counter-Strike Global Offensive, ce sera gratuit.

Avec Counter Strike 2, Counter-Strike effectue le plus grand bond technique de toute son histoire et garantit de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les années à venir. L'ensemble des nouvelles fonctionnalités du jeu seront dévoilées lors de sa sortie officielle cet été, mais vous pouvez cheminer avec nous dès aujourd'hui en participant à sa phase de test. Réservé à une poignée de joueurs et joueuses de CS:GO, le test va permettre d'évaluer une partie des fonctionnalités de Counter-Strike 2 afin d'éliminer tout problème avant son lancement mondial. Cet été, Counter Strike 2 sortira sous forme de mise à jour gratuite de CS:GO. Faites le plein de munitions, peaufinez vos stratégies et préparez-vous ! Via Counter-Strike.net.

Les changements techniques

À travers la vidéo ci-dessus et le post de Blog, Valve annonce que désormais les grenades fumigènes réagiront à tout. Que ce soit l'éclairage, les tirs ou les explosions avec une propagation plus naturelle de la fumée.

Les grenades fumigènes sont désormais des objets volumétriques dynamiques qui interagissent avec l'environnement et réagissent à l'éclairage, aux tirs et aux explosions. La fumée peut désormais interagir avec d'autres évènements en jeu. Les balles et les grenades explosives peuvent pousser la fumée pendant un court laps de temps pour dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité. La fumée s'échappe maintenant par les portes ouvertes et les fenêtres cassées, monte et descend les escaliers, se propage dans les longs couloirs et se mélange à d'autres fumées. Dans Counter-Strike 2, les particules de fumée interagissent avec le système d'éclairage unifié, offrant une luminosité et des couleurs plus réalistes. Via Counter-Strike.net.

La refonte graphique et technique de Counter Strike 2 s'étend aux cartes existantes de Counter Strike Go. Des maps remasterisées sous le moteur Source 2 avec de nouveaux outils et fonctionnalités. Le comparatif, visible ici même, montre les changements sur Overpass, Nuke ou encore Dust II.

Dust II dans CS : Go (crédits : Counter-Strike Wiki).

Les modifications affectent également des effets comme le sang, les impacts de balles discernables de loin, les armes ou encore l'interface utilisateur pour quelque chose de plus esthétique et informatif. Si vous n'en pouvez plus des cartes classiques, il sera toujours possible d'en créer de A à Z avec les outils dédiés.

Le tickrate abandonné dans Counter Strike 2

Le tickrate, la fréquence de rafraichissement de toutes les données du jeu à la seconde, n'a plus sa place dans Counter Strike 2. Cette fois, les déplacements, les tirs et les lancers de grenade ne seront plus influencés par cela.