Depuis sa sortie, Counter-Strike 2 fait face à divers problèmes, impactant sa réputation par rapport à son prédécesseur, CS: GO. La découverte récente d'une faille de sécurité critique vient s'ajouter à ces défis.

Découverte d'une faille dans Counter Strike 2

Une faille de sécurité majeure a été découverte dans Counter-Strike 2, permettant à des utilisateurs malveillants d'obtenir les adresses IP de l'ensemble des joueurs connectés à un serveur. En fait, selon les informations rapportées par l'utilisateur Twitter Ozzny, plusieurs joueurs de Counter-Strike 2 ont signalé une vulnérabilité dans le jeu. Cette faille permettrait de réaliser des modifications visuelles en utilisant un simple code HTML pour lier une image. Le risque majeur est que cela ouvre la porte à des utilisateurs malveillants pour obtenir les adresses IP de tous les joueurs connectés à un serveur, en utilisant un enregistreur d'IP.

Bien que non officiellement confirmé, ce défaut de sécurité soulève des inquiétudes quant à la possibilité pour un utilisateur externe de prendre le contrôle du compte Steam d'un joueur, voire de son ordinateur entier. Cette faille expose donc les joueurs à des risques significatifs de sécurité en ligne.

Pas mal de difficultés

La communauté de joueurs, notamment via @PirateSoftware, a vivement réagi à cette annonce. Il est conseillé de ne pas jouer à Counter-Strike 2 jusqu'à ce que Valve, la société derrière le jeu, résolve cette faille de sécurité. Cette préoccupation montre l'importance de la confiance des joueurs dans la sécurité des jeux en ligne

Counter-Strike 2 a connu une série de problèmes depuis son lancement. En octobre, plusieurs joueurs ont été bannis à tort à cause des pilotes AMD Anti-Lag+ qui ont déclenché une alerte Anti-VAC. Bien que ces bannissements aient été annulés, cet incident met en lumière le besoin urgent pour Valve d'améliorer la stabilité et la sécurité de ce titre emblématique.

C'est dommage, car le titre reste de bonne facture. Le passage au moteur de jeu Source 2 apporte des améliorations visuelles significatives, ainsi que l'ajustement et l'introduction de nouvelles améliorations physiques et audio. L'interface utilisateur a aussi été modernisée, offrant une apparence plus contemporaine.

l ne reste plus qu'à attendre une déclaration officielle de Valve. De notre côté, nous vous conseillons également de ne pas lancer le jeu avant que le problème soit résolu. Il semble trop risqué de jouer à CS2 dans le cas où vous pourriez perdre votre compte Steam.