Au cours de sa présentation Capital Markets Day, Remedy Entertainment a communiqué une fois de plus sur Alan Wake 2, après avoir déjà annoncé récemment que le jeu était enfin rentable. Plus d'un an après son lancement sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ce titre unique - qui a asséné une gifle au panda de la rédaction - s'est vendu à 1,8 million d'exemplaires. Même si les informations ne sont pas nombreuses, le studio a tenu à faire quelques révélations intéressantes sur le futur Control 2.

Control 2 assume déjà une orientation action-RPG

Cette année, Remedy Entertainment a négocié avec 505 Games pour racheter les droits du très bon Control, et ainsi avoir les pleins pouvoirs pour développer cet univers. Comme vous le savez certainement, une suite est déjà en chantier en plus d'un jeu multijoueur FBC Firebreak. Un deuxième épisode qui fera faire « un nouveau saut dans l'inconnu » à Remedy. « Ce sera un voyage inattendu. Ça va prendra du temps, mais le moins que je puisse dire, c'est que c’est le projet le plus excitant sur lequel j'ai jamais travaillé » avait déclaré le directeur Mikael Kasurinen.

Le développement de Control 2 avance bien puisqu'en 2023, le studio a annoncé avoir arrêté l'identité visuelle de cette suite, et avoir eu le temps d'étudier la construction du monde ainsi que les mécaniques. Durant une nouvelle réunion avec les investisseurs, Remedy Entertainment a fait d'autres révélations, dont une grosse annonce sur la nature de Control 2 qui sera un action-RPG.

Jusqu'à quel point, on ne sait pas, mais on semble être sur une évolution du précédent jeu et de ses extensions AWE & The Foundation. D'ailleurs, à la sortie de ce second DLC payant, l'équipe avait retravaillé le fonctionnement des arbres de compétences pour autoriser la réattribution de points. Dans Control, il y avait donc déjà la possibilité d'acquérir des capacités, des armes et des mods pour celles-ci avec des rangs de rareté. Remedy a également confié vouloir vendre 3 à 4 millions d'unités de cette suite tout au long de son cycle de vie, pour atteindre un résultat similaire au premier opus.

Un premier opus qui sera bientôt disponible sur Mac étant donné que le studio a fait savoir que Control Ultimate Edition sera disponible le 12 février 2025 sur la plateforme d'Apple. Enfin, Remedy a promis que « Control va recevoir une mise à jour gratuite début 2025 permettant de débloquer des contenus précédemment sortis ». Du contenu gratuit... comme les extensions payantes actuellement ? Ce sera la surprise...

