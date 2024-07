C'est confirmé, Call of Duty Black Ops 6 sera jouable gratuitement avant même sa sortie. Pour être sûr que tout soit prêt le jour J, Activision va organiser deux bêtas entre la fin du mois d'août et début septembre. Soit quasiment deux mois en amont du lancement, ce qui devrait permettre aux équipes de faire des ajustements pour le multijoueur. En revanche, il n'y aura pas de retour en arrière possible pour cette nouveauté de gameplay qui ne plait déjà pas.

Call of Duty Black Ops 6 et sa nouveauté qui va faire débat

Les betas de Call of Duty Black Ops 6 ont été annoncées avec tous les détails à retenir. Comme d'habitude, si vous êtes un joueur plutôt solo, ces versions d'essai ne vous concerneront pas. En effet, si le multijoueur sera bien là, la campagne attendra la sortie officielle le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Lors de notre preview et de notre rencontre avec les équipes de Treyarch, le studio a beaucoup insisté sur l'Omnimovement. LA nouveauté de gameplay de Call of Duty Black Ops 6.

Afin de coller davantage à la réalité du terrain, il sera possible de courir sur les côtés, en arrière et de se jeter dans tous les sens. « Nous nous sommes penchés sur des exemples concrets des meilleurs agents qui peuvent se déplacer très rapidement dans toutes les directions. Désormais, vous pouvez donc glisser et plonger dans n’importe quelle direction, comme un véritable héros d’action ».

Ces nouveaux mouvements de Call of Duty Black Ops 6, qui permettent aussi de regarder depuis un coin automatiquement, sont obligatoires. Ils ne peuvent pas être désactivés, et ça fait déjà grincer des dents celles et ceux qui ont en horreur le drop shot par exemple. Le fait de tirer puis de s'allonger. Un représentant d'Activision a confirmé que l'Omnimovement n'était pas un réglage en soi, contrairement à l'« Intelligent movement ». Des paramètres qui peuvent activés ou non dans les menus de Call of Duty Black Ops 6 afin de sprinter, de grimper ou de glisser en appuyant sur une seule touche.