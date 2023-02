L'excellent Civilization VI du studio Firaxis date désormais d'octobre 2016 soit tout de même déjà 7 ans. Assez d'années pour ajouter un nombre incalculable de contenus en tout genre, allant de l'extension gargantuesque en passant par le simple DLC ajoutant des dirigeants supplémentaires. La communauté a t-elle fait le tour ? Oui à en croire le studio américain.

Civilization en route pour l'aventure

Totalement par surprise, le compte Twitter officiel de la licence Civilization vient de dévoiler ce Tweet qui ne laisse aucune place aux doutes. Un nouveau Civ est en route.

Tout juste sorti des presses. Prochain jeu Civ en développement !!!!!!!

On ne sait donc rien de plus si ce n'est qu'il devrait s'agir de Civilization VII. Heather Hazen, Chef du studio Firaxis Game déclare à ce propos :

Je suis ravi d'avoir cette opportunité de perpétuer l'héritage historique du studio, à commencer par l'annonce que Firaxis est en développement sur la prochaine itération de la légendaire franchise Civilization . J'ai la chance de travailler avec certains des meilleurs développeurs de notre industrie, et nous avons l'intention d'amener la franchise Civilization vers de nouveaux sommets passionnants pour nos millions de joueurs à travers le monde. De plus, nous continuerons à soutenir Marvel's Midnight Suns avec du contenu post-lancement et à explorer de nouveaux projets créatifs pour nos équipes.

Heather Hazen, remplacera Steve Martin à la tête du studio. En tant que chef de studio, Hazen dirigera les équipes de développement de Firaxis Games et aura pour objectif de "construire les meilleurs jeux de stratégie de la planète". L'autre nouvelle c'est que la franchise XCOM et le directeur créatif de Marvel's Midnight Suns, Jake Solomon, quitteront le studio après plus de 20 ans de bons et loyaux services.