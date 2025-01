Civilization 7 prévoit de grands changements pour ses fonctionnalités et mécaniques de jeu. Et justement, un point central du gameplay va totalement se métamorphoser.

Civilization 7 se prépare à révolutionner l’une des mécaniques centrales de la série : la diplomatie. Si les échanges entre nations étaient souvent perçus comme limités dans les précédents opus, Firaxis a décidé de tout repenser pour offrir une expérience plus immersive et stratégique. Avec ce nouvel épisode, la diplomatie prend une toute autre dimension, promettant des interactions beaucoup plus profondes entre les civilisations.

Une diplomatie entièrement repensée pour Civilization 7

Dans Civilization 6, la diplomatie se résumait souvent à échanger des ressources ou conclure des pactes temporaires. Rien de très ambitieux. Mais dans Civilization 7, tout change grâce au nouveau système d’Influence. Cette ressource, générée à chaque tour, permet de débloquer des options diplomatiques inédites.

Par exemple, vous pourrez proposer des Entreprises communes pour collaborer sur des recherches technologiques ou imposer des Sanctions à vos rivaux pour limiter leur puissance militaire. Vous pourrez également signer des Traités pour ouvrir vos frontières et renforcer le commerce, ou encore vous engager dans des missions d'Espionnage risquées mais potentiellement lucratives.

Des relations plus nuancées

Civilization 7 introduit aussi des niveaux de relations entre les civilisations : Amical, Neutre, Hostile et leurs variantes intermédiaires. Ces relations influenceront directement vos possibilités diplomatiques. Par exemple, il sera impossible de former une alliance militaire avec une nation hostile. Ce système ajoute une couche de stratégie : chaque interaction compte et peut modifier vos relations à long terme.

De plus, les conflits sont eux aussi influencés par la diplomatie. Avec les systèmes de Soutien de guerre et de Fatigue de guerre, vos décisions militaires auront un impact direct sur vos performances et sur l’attitude de vos citoyens. Déclencher une guerre surprise contre une nation neutre ou amicale pourra entraîner des pénalités importantes, rendant chaque choix encore plus crucial.

L’Influence devient une ressource essentielle dans Civilization 7. Elle peut être accumulée grâce à des bâtiments, des merveilles ou des politiques spécifiques. Cependant, elle peut aussi diminuer si vous adoptez un comportement trop agressif, comme la destruction de colonies neutres.

Cette ressource ne sert pas uniquement à négocier avec les grandes puissances. Vous pourrez aussi l’utiliser pour influencer des nations indépendantes. En investissant suffisamment d’Influence, vous pourrez transformer ces petites nations en alliées stratégiques ou même les inciter à attaquer vos ennemis. Bref, de gros changements au programme.