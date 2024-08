Les amateurs de jeux de stratégie peuvent se réjouir : Civilization 7 s’apprête à faire son entrée sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, le 11 février prochain. Après le succès inattendu de Civilization 6 sur cette console, il était presque inévitable que ce nouvel opus soit également disponible dès son lancement sur Switch. E on peut enfin découvrir du gameplay sur la console.

Un premier aperçu sur Nintendo Switch de Civilization 7

Lors de la récente présentation Nintendo Direct Partner Showcase, les fans ont pu découvrir un aperçu du gameplay de Civilization 7 sur la Nintendo Switch. Bien que les graphismes soient visiblement moins détaillés par rapport aux autres versions disponibles sur PC, PlayStation et Xbox, l’expérience de jeu devrait rester fidèle à ce que les amateurs de la série attendent. Ce compromis graphique permet à la Switch de faire tourner ce titre ambitieux tout en maintenant une jouabilité fluide. Le résultat semble très honorable.

La nouvelle bande-annonce de gameplay dévoilée met en lumière plusieurs des nouveautés de Civilization 7, notamment le nouveau système des Âges et des dirigeants repensés. Parmi les leaders révélés, on découvre Queek Himiko, un ajout inédit à la série. La bande-annonce aborde également les options de multijoueur, en ligne et local. Offrant aux joueurs diverses façons de s'affronter ou de collaborer.

Civilization 7 reprend les bases solides qui ont fait le succès de la série tout en introduisant de nouvelles mécaniques pour enrichir l’expérience. Le jeu continue de proposer un gameplay au tour par tour. Dans lequel les joueurs construisent et gèrent une civilisation à travers différentes époques, depuis l'Antiquité jusqu'au futur. Chaque tour implique des décisions stratégiques cruciales. Telles que la gestion des ressources, l’expansion territoriale, la diplomatie avec d’autres civilisations, et les conflits militaires.

Civilization 7 sortira simultanément sur plusieurs plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Source : Firaxis