Civilization 7 vient de dévoiler ses configurations PC requises et recommandées. Des specs pas si étonnantes que ça finalement et qui permettra au plus grand nombre d'en profiter dans d'excellentes conditions.

Attendu depuis longtemps par une armée de fans qui n’en peuvent déjà plus de patienter, Civilization 7 arrive à grands pas. Le roi du 4X revient dès février 2025 et il prépare d’ores et déjà son arrivée. Si les joueurs consoles n’ont pas vraiment de questions à se poser, lorsque l’on est sur PC, il arrive toujours un moment où l’on se demande si on arrivera à faire tourner son jeu. Vous devriez être fixés désormais, Civ 7 vient de partager ses configurations requises et recommandées.

À l’heure où la 4K se généralise, mais reste toujours gourmande, malgré la présence de nombreuses solutions comme le DLSS, on se demande toujours si l’on arrivera à profiter de ses jeux PC au maximum. Si Civilization 7 demande beaucoup moins de ressources que la majorité des jeux, clairement moins qu’un Microsoft Flight Simulator 2024 qui demande des configs PC monstrueuses, on aura tout de même besoin d'un bon PC lorsqu’on vise la résolution ultime.

Des specs PC plutôt raisonnables pour Civilization 7

Jouer à Civilization 7 devrait être à la portée du plus grand nombre. En minimal, le jeu ne demande pas de grosses configurations. Pour du 1080p à 30fps, un i3-10100/Ryzen 3 1200 et une GTX 1050 ou RX 460 suffiront amplement.

Mais bon, on cherchera tout de même le confort et à minima les 60fps. Pour une expérience plus fluide avec des graphismes « Medium » en 1080p, il faudra tabler sur un processeur un poil plus performant, du i5-10400 ou du Ryzen 5 3600X, et viser des RTX 2060 ou RX 6600. Ici, la RAM va commencer doucement à être sollicitée aussi : 16 Go sont ainsi recommandés. Globalement, on est dans la moyenne des configs PC actuelles d’après les infos Steam les plus récentes.

Mais pour ceux qui veulent de la 4K à 60fps en profitant des graphismes les plus élevés, il faudra une config un peu plus solide, mais clairement abordable comparée à la concurrence actuelle. Une RTX 4070 ou RX 7800 XT en duo avec un i7-14700F ou un Ryzen 9 5950X sont requis pour faire tourner la bête. 32 Go de RAM sont également demandés.

Avec une configuration similaire ou supérieure, vous pourrez donc jouer en 4K native à 60fps sans avoir de problème.

Civilization 7 a beau être un jeu au tour par tour, il promet tout de même d’avoir de nombreux détails affichés à l’écran, comme nous l’avons relevé lors de notre première prise en main. Le jeu est plus beau et plus fin que le précédent opus. Un jeu qui s’annonce plutôt agréable à l’œil. Civilization 7 est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch dès le 11 février 2025, et le 6 février pour les éditions Deluxe et Fondateur.

Source : compte X officiel