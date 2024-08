Alerte ! Civilization 7 vient de voir sa date de sortie leakée avant même toute annonce lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom. Il n'y a plus de place pour les surprises…

La date de sortie tant attendue de Civilization 7 a récemment fait l'objet d'un leak, suscitant l'excitation parmi les fans de la célèbre franchise de jeux de stratégie. Il faut dire qu'avec le succès de Civilization 6 et l'énorme attente autour du prochain jeu, il y a de quoi enflammer une bonne partie de la communauté du jeu vidéo.

Selon le leaker bien connu billbil-kun, Civilization 7 serait prévu pour le 11 février 2025. Cette information, bien que non officiellement confirmée, a rapidement fait le tour de la communauté des joueurs. Ce leaker est tout de même très sérieux. Le jeu proposera deux éditions distinctes : une édition Standard et une édition Deluxe, offrant probablement du contenu supplémentaire pour les fans les plus passionnés. Ces éditions devraient permettre aux joueurs de choisir l'expérience qui leur convient le mieux. Avec des bonus potentiels pour ceux optant pour la version Deluxe.

Ce leak survient après que Take-Two Interactive, la société mère du développeur Firaxis Games, ait confirmé lors de son dernier appel aux résultats financiers que Civilization 7 sortirait au cours du quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025. Selon le calendrier financier de Take-Two, cela signifie que la sortie du jeu était déjà prévue avant le 31 mars 2025. Ce qui rend la date du 11 février plausible.

L'annonce officielle de la date de sortie était attendue lors de l'apparition du jeu à l'Opening Night Live ou lors d'une présentation de gameplay. Mais ce leak précède toute communication formelle de la part des développeurs ou de l'éditeur.

Pour l'instant, les fans de la série Civilization attendent avec impatience une confirmation officielle de cette date. Tout en se préparant à explorer les nouvelles mécaniques et civilisations que Civilization 7 apportera à la franchise. Ce nouvel opus promet d'apporter des améliorations et des nouveautés qui pourraient encore enrichir l'expérience de jeu déjà riche de la série. Reste à voir comment Firaxis Games va lever le voile sur ce qui s'annonce comme l'un des jeux de stratégie les plus attendus de 2025.

Source : billbil-kun