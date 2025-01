Civilization 7 est l’un des jeux les plus attendus de l’année sur PC, et voici une nouvelle qui devrait réjouir plus d’un amateur de 4X à l’approche de sa sortie.

Sans conteste, Civilization 7 est LE jeu de stratégie le plus attendu de l’année. Du moins, pour l’instant. L’attente est immense, comme à chaque nouvel épisode de la saga, et la communauté peut déjà se réjouir d’une excellente nouvelle qui a de quoi réchauffer les cœurs.

Une annonce qui met fin aux doutes pour Civilization 7

Grande nouvelle pour les fans de stratégie : Civilization 7 est prêt à débarquer. Firaxis Games a confirmé que le jeu est "gold", ce qui signifie que son développement principal est terminé. Plus de report à craindre, il sortira bien le 11 février. Préparez-vous à conquérir le monde !

C’est sur les réseaux sociaux que Firaxis Games a partagé la nouvelle. Avec une pointe d’humour, le studio a écrit : "Nous avons trouvé de l’or". Une manière de confirmer que tout est prêt pour le lancement. Les joueurs peuvent donc se détendre : aucune mauvaise surprise ne viendra perturber la sortie.

Une sortie multiplateforme et un accès anticipé

Ce très attendu Civilization 7 sera disponible sur presque toutes les plateformes : PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Et pour couronner le tout, le jeu proposera le cross-play dès le premier jour. Vous pourrez donc jouer avec vos amis, peu importe leur console ou leur PC. Et ce n’est pas tout. Ceux qui optent pour une édition premium pourront accéder au jeu dès le 6 février, soit cinq jours avant la sortie officielle. Une belle récompense pour les fans les plus impatients.

Firaxis a pensé à tous les joueurs. Le jeu pourra fonctionner sur des machines modestes. Un processeur Intel Core i3-10100 ou AMD Ryzen 3 1200 suffira, avec une carte graphique Nvidia GTX 1050 ou AMD RX 460. Mais pour ceux qui veulent profiter du jeu au maximum, il faudra une configuration plus musclée. Les joueurs équipés d’un Intel de 14e génération ou d’un AMD Ryzen 9 5950X, avec une Nvidia RTX 4070 ou une AMD Radeon RX 7800XT, pourront pousser les réglages au maximum. Cette approche permet de toucher un large public, tout en offrant une expérience visuelle exceptionnelle aux joueurs équipés des meilleures machines.

Plein de nouveautés

Avec Civilization 7, Firaxis cherche à conjuguer accessibilité et richesse stratégique. Les évolutions dans la gestion de la construction, la diplomatie et le style visuel apportent une touche de nouveauté tout en conservant l’essence de la série. Les amateurs de stratégie et les fidèles de la franchise peuvent s’attendre à une expérience qui devrait marquer un tournant pour la saga. Pour plus d'infos, on vous conseille la lecture de notre preview.

Source : 2K/Firaxis