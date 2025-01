La célèbre série Civilization revient avec un nouvel opus, Civilization 7, attendu pour le 11 février sur PC et consoles. Mais cette fois, le jeu ne se contente pas de divertir. Il pourrait bien devenir un outil pour éveiller l’intérêt pour l’histoire, notamment chez les jeunes. Un pari ambitieux, porté par son historien principal, le Dr Andrew Johnson.

Civilization 7 pour transmettre l’amour de l’histoire

Dr Andrew Johnson, qui travaille sur Civilization 7 tout en enseignant l’histoire à l’université, a une vision claire. Pour lui, ce jeu est plus qu’un simple divertissement. Il peut être une porte d’entrée vers des sujets historiques souvent ignorés.

"Les jeunes ne lisent pas assez", constate-t-il dans une interview pour PC Gamer. "Mais si jouer avec Machiavel ou la reine Amina de Zazzau peut piquer leur curiosité, alors le pari est gagné. Ils pourraient commencer à se poser des questions comme : ‘Qu’est-ce que la dynastie Ming ? Et en quoi diffère-t-elle de la dynastie Han ?’."

Selon lui, Civilization 7 peut servir de "gateway drug" (une passerelle addictive) vers l’apprentissage. Le jeu ne remplace pas les manuels scolaires, mais il peut inciter les joueurs à s’y plonger.

Ce que propose le jeu

Depuis ses débuts, la franchise Civilization mélange stratégie et découverte historique. Ce nouvel opus promet d’aller encore plus loin. En explorant des époques variées et en interagissant avec des figures historiques fascinantes, les joueurs pourront non seulement bâtir un empire, mais aussi apprendre en s’amusant.

Parmi les nouveautés, on retrouvera des personnages historiques moins connus, comme la reine Amina, ainsi que des scénarios inédits. Ces ajouts permettent d’élargir les horizons culturels tout en maintenant le gameplay captivant qui a fait le succès de la série.

Civilization 7 pose une question intéressante : les jeux vidéo peuvent-ils vraiment aider à apprendre ? Beaucoup de joueurs reconnaissent que des titres comme Civilization ont éveillé leur intérêt pour la géographie, l’histoire ou même la stratégie économique. Ces jeux, en combinant immersion et précision historique, offrent une expérience d’apprentissage unique, bien différente des méthodes traditionnelles.

Source : PC Gamer