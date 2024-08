La célèbre franchise de stratégie, Sid Meier’s Civilization, s'apprête à entrer dans une nouvelle ère avec la sortie de Civilization 7, prévue pour le 11 février 2025. Ce nouvel opus sera disponible sur une large gamme de plateformes, incluant PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ainsi que sur PC, Mac et Linux via Steam et l’Epic Games Store. La soirée d'ouverture de la Gamescom fut l'occasion de découvrir du gameplay, qui vend du rêve.

Civilization 7 fait rêver

Le directeur créatif de Firaxis Games, Ed Beach, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouvelle étape pour la franchise. Soulignant que Civilization 7 introduit des fonctionnalités révolutionnaires. Parmi ces innovations, on retrouve la possibilité de choisir indépendamment les leaders et les civilisations, permettant ainsi de combiner différents bonus de gameplay pour créer des stratégies inédites. Le jeu propose également un nouveau style artistique et un système de progression à travers les âges de l’histoire humaine. Où chaque ère apporte son lot de civilisations, de ressources, et de mécaniques de jeu uniques.

Dennis Shirk, producteur exécutif chez Firaxis Games, a ajouté que Civilization 7 est le jeu le plus ambitieux de la série à ce jour. Avec une immersion historique poussée et une richesse de contenu qui sera soutenue sur le long terme. L’objectif est de permettre aux joueurs de bâtir un empire capable de résister à l’épreuve du temps. En adaptant constamment leur stratégie au fil des âges.

Un petit aperçu du jeu

Dans Civilization 7, les joueurs pourront prendre le contrôle de leaders historiques diversifiés. Chacun possédant des capacités uniques. Pour la première fois dans la série, il sera possible de choisir un leader indépendamment de la civilisation. Offrant ainsi une plus grande liberté stratégique. Le jeu mettra également en avant une immersion visuelle sans précédent. Avec des détails minutieux dans la représentation des cultures, des architectures, et des interactions diplomatiques.

Les nouvelles fonctionnalités introduites incluent également un mode multijoueur enrichi. Où les joueurs pourront s'affronter en ligne. Avec la possibilité de traverser plusieurs âges dans une seule partie ou de concentrer l'action sur une seule époque. Le jeu supportera le cross-play, permettant aux joueurs de différentes plateformes de jouer ensemble.

Source : 2K