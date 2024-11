La sortie de Civilization 7 approche à grands pas, et il est temps de découvrir un nouveau leader charismatique que les fans reconnaîtront et apprécieront. Ça promet de belles choses !

La sortie de Civilization 7 approche, et les développeurs de Firaxis ont partagé de nouvelles informations alléchantes. Dans un contexte où la concurrence est de plus en plus forte, avec des jeux comme Ara History Untold et Age of Wonders 4, ce nouvel opus de Civilization promet des innovations pour se démarquer. Tout en restant fidèle à son ADN.

Un système de progression unique en trois âges pour Civilization 7

Pour la première fois dans la série, Civilization 7 divise l’histoire humaine en trois âges distincts. Fini le voyage linéaire à travers toutes les époques : chaque âge apporte son propre lot de technologies, civilisations et mécaniques de jeu. Cela permet une approche plus ciblée et dynamique.

Parmi ces âges, l’Âge de l’Exploration est central. C’est là que le monde s’ouvre réellement : les civilisations se rencontrent, le commerce se développe, et les premières alliances comme les premiers conflits prennent forme. Les joueurs sont encouragés à sortir de leurs frontières pour partir à la conquête de nouvelles terres et ressources. Au lieu de se cantonner à une défense statique... Cet âge est aussi l’occasion de transformer votre cité-état en une puissance mondiale. Le tout, en découvrant les autres joueurs sur la carte.

Isabelle d’Espagne, le retour

Pour les fans de longue date, un visage familier revient : Isabelle, reine d’Espagne, déjà vue dans Civilization 5. Obsédée par les merveilles naturelles, Isabelle apporte un style de jeu unique, centré sur l’exploration et l’accumulation de richesses. Son talent « Sept Cités d'Or » lui offre de généreux revenus à chaque découverte de merveille naturelle, avec des gains supplémentaires si la merveille est éloignée de son territoire.

Isabelle bénéficie également de ressources supplémentaires autour des tuiles contenant des merveilles naturelles. Lorsqu'elle recrute des unités navales, elle obtient plus d’or, et le coût de ces unités est réduit. Son « Désir des Merveilles » en fait une dirigeante possessive : elle devient méfiante envers les joueurs qui possèdent des merveilles naturelles. Mais si un joueur n’en a pas, elle se montre plus amicale. Cela ajoute une dimension stratégique à vos relations diplomatiques, en fonction de la disposition des merveilles sur la carte.

Pour rappel, la date de sortie de Civilization 7 est fixée au 11 février 2025.

Source : 2K