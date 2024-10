Civilization 7 dévoile un nouveau personnage historique, et le jeu promet une grande profondeur, ce qui donne vraiment envie. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Civilization 7 s’annonce avec de nombreuses nouveautés, et l’un des ajouts les plus intéressants est l’arrivée de Trung Trac en tant que leader. Firaxis, le studio derrière le jeu, a révélé que ce personnage historique pourrait rendre la victoire par domination militaire bien plus difficile. Les joueurs adeptes de la force brute devront revoir leurs stratégies.

Une figure historique déterminée de plus dans Civilization 7

Trung Trac, figure historique du Vietnam au premier siècle, est connue pour avoir résisté à l'Empire chinois avec sa sœur Trưng Nhi. Dans Civilization 7, son rôle est fidèle à cette histoire. Elle s’oppose farouchement à toute civilisation qui cherche à militariser rapidement. Si vous croisez son chemin dès les premiers tours et que vous amassez des troupes, attendez-vous à une riposte immédiate.

Si vous visez une victoire par domination militaire, Trung Trac sera un sérieux obstacle. Son comportement agressif envers les civilisations qui construisent rapidement des armées en fait une adversaire redoutable dès le début. Dans les premiers tours, il est crucial de bien développer ses villes et son économie. Une guerre trop précoce avec Trung Trac peut ralentir considérablement votre progression.

De plus, elle bénéficie d’un avantage certain : sa première unité de commandement reçoit trois promotions gratuites et un bonus d’expérience de 20 points. Cela signifie qu’elle aura rapidement une armée puissante, ce qui complique encore plus la tâche pour les joueurs qui cherchent à la dominer. À chaque guerre, Trung Trac gagne également un bonus de science sur les cases tropicales, lui donnant un avantage non seulement militaire mais aussi technologique.

La date de sortie de Civilization 7 a été officiellement fixée au 11 février 2025. Ce nouvel opus très attendu de la célèbre série de stratégie sera disponible sur plusieurs plateformes, y compris PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Les joueurs qui précommandent les éditions Deluxe ou Founders auront même accès au jeu cinq jours avant, à partir du 6 février 2025.

Source : 2K/Firaxis