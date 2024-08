Civilization 7 veut mettre le feu à la Gamescom 2024 avec du gameplay, suivi d'une présentation plus longue. Mais la bonne surprise, c'est que le jeu pourrait être disponible bien plus tôt qu'on ne le croit.

Lors du Summer Game Fest 2024, tout le monde a cru que 2K Games allait dévoiler Bioshock 4, Mafia 4 ou Borderlands 4. En effet, le compte X de l'événement avait teasé une annonce comme suit : « 2K prévoit de révéler la prochaine itération de l'une de ses franchises les plus grandes et les plus populaires ». Mais en vérité, la société a pris les joueuses et joueurs de court en révélant la première bande annonce de Civilization 7. Le légendaire 4X revient et sortira plutôt qu'on ne le croit.

Civilization 7 est presque prêt à débarquer

L'annonce de Civilization 7 a été l'une des plus belles surprises du Summer Game Fest 2024, et a été gardé bien au chaud par 2K Games. En revanche, cette première révélation a été plus avare en informations. Cet épisode devrait néanmoins fournir de nombreuses innovations, tout en ne reniant pas ses origines. « Mettez-vous dans la peau d'un des plus grands dirigeants ayant marqué l'histoire. Établissez votre civilisation en construisant des villes et des merveilles architecturales. Étendez votre territoire, partez à la conquête de civilisations rivales ou coopérez avec elles dans votre quête de prospérité, et explorez des contrées inconnues. Saurez-vous fonder un empire capable de résister à l'épreuve du temps ? » explique le site officiel de Civilization 7.

Pour un premier vrai contact avec Civilization 7, le créateur Sir Meier et ses équipes donnent rendez-vous aux fans le 20 août prochain à partir de 20 heures. Du gameplay sera diffusé lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2024. Deux heures et demi plus tard, à 22h30 sur la chaîne Twitch du studio Firaxis, vous pourrez en voir beaucoup plus avec une longue vidéo de 20 minutes. Un peu plus tard dans le mois, le soft s'invitera également à la PAX.

Mais quand les joueuses et joueurs vont-ils pouvoir se plonger dans Civilization 7 sans restriction de temps ? Firaxis et 2K Games ont annoncé une sortie en 2025. Durant les résultats financiers du premier trimestre de l'année fiscale 2025 de Take Two Interactive, on a eu une fenêtre bien plus réduite. CIV 7 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC et Mac d'ici le 31 mars 2025. Cette déclaration risque en tout cas de faire des millions heureux, qui avait peut-être fait le deuil d'un lancement en début d'année. Même si les deux n'ont rien à voir, le titre va au moins éviter le mastodonte GTA 6.

Source : bilan Take Two Interactive Q1 2025.