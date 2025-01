La sortie de Civilization 7 est prévue pour le 11 février, et l’attente des fans est à son comble. Pour faire monter la pression, les développeurs continuent de dévoiler de nouvelles fonctionnalités via leur journal de développement. Dernière annonce en date : un système de progression inédit qui promet de transformer la manière dont les joueurs abordent chaque partie. Avec des récompenses sur mesure et des mécaniques repensées, ce nouvel opus s’annonce plus immersif que jamais.

Un système de progression qui change tout pour Civilization 7

L’une des grandes nouveautés de Civilization 7, baptisée Legends System, vise à récompenser les joueurs sur le long terme. Finies les parties isolées. Désormais, vos succès s’accumuleront à travers plusieurs campagnes grâce à des "Paths" ou chemins de progression. Ces chemins fonctionnent comme des quêtes et proposent des objectifs variés, allant de jouer un leader spécifique à réaliser des exploits historiques, comme découvrir l’électricité avec Benjamin Franklin.

L’idée est simple : rendre chaque session gratifiante et encourager les joueurs à explorer des approches différentes. Ce système, en structurant les immenses campagnes en étapes plus accessibles, permet également de rendre le jeu moins intimidant pour les nouveaux venus.

Des récompenses qui s’adaptent à tous

Les développeurs ne se sont pas arrêtés là. Pour donner du relief à ce nouveau système, Civilization 7 introduit deux types de récompenses principales : les Cosmétiques et les Mémentos.

Les Cosmétiques : ils permettent de personnaliser votre Player Card, une carte de profil visible dans le menu principal et en multijoueur. Sur cette carte, vous pourrez afficher vos exploits grâce à des Badges, Bannières ou Titres. L’objectif ? Montrer fièrement vos accomplissements et vous démarquer dans les lobbys multijoueurs. Une façon simple et efficace de récompenser les joueurs qui aiment collectionner.

: ils permettent de personnaliser votre Player Card, une carte de profil visible dans le menu principal et en multijoueur. Sur cette carte, vous pourrez afficher vos exploits grâce à des Badges, Bannières ou Titres. L’objectif ? Montrer fièrement vos accomplissements et vous démarquer dans les lobbys multijoueurs. Une façon simple et efficace de récompenser les joueurs qui aiment collectionner. Les Mémentos : ces récompenses vont encore plus loin. Contrairement aux Cosmétiques, les Mémentos influencent directement le gameplay. Ce sont des objets spéciaux que vous pourrez équiper à votre leader avant de commencer une partie. Chaque leader peut porter jusqu’à deux Mémentos, qui offrent des bonus uniques. Il y en aura plus de 100 à débloquer, de quoi encourager les stratégies innovantes et variées.

Avec ce mélange de progression à long terme et de récompenses personnalisées, Civilization 7 s’adresse à tous les profils. Vous aimez exhiber vos succès ? Les Cosmétiques sont là pour ça. Vous préférez optimiser vos parties et gagner en efficacité ? Les Mémentos répondront à vos attentes. Ces deux systèmes se complètent parfaitement et promettent de rendre chaque partie plus mémorable. Le grand jour, c’est le 11 février.

Source : 2K