Civilization 7 n’est même pas encore sorti que Firaxis prépare déjà la suite. Le studio a dévoilé son programme post-lancement, avec plusieurs extensions prévues dans les mois à venir. Au menu : nouvelles civilisations, nouveaux leaders et merveilles naturelles.

Des DLC pour enrichir le jeu après la sortie de Civilization 7

En fait, Firaxis a choisi un format de mises à jour appelé "Collections" pour Civilization 7. Ces contenus payants ajouteront progressivement de nouvelles civilisations, des leaders inédits et des éléments de gameplay.

Le premier pack, "Crossroads of the World", arrivera dès mars 2025 en deux vagues :

Première vague : Deux nouvelles civilisations – Grande-Bretagne et Carthage – ainsi qu’un nouveau leader, Ada Lovelace .

: Deux nouvelles civilisations – – ainsi qu’un . Deuxième vague (trois semaines plus tard) : Ajout de la Bulgarie et du Népal, accompagnées d’un nouveau leader, Simón Bolívar.

Ensuite, un deuxième pack, "Right to Rule", est prévu entre avril et septembre 2025 pour Civilization 7. Il introduira quatre nouvelles civilisations, deux leaders et plusieurs merveilles naturelles.

Des mises à jour gratuites pour améliorer l’expérience

En plus des DLC payants de Civilization 7, Firaxis promet des mises à jour régulières pour améliorer le jeu. Certaines ajouteront du contenu gratuit, d’autres apporteront des correctifs et des ajustements. Dès mars, une mise à jour intégrera deux nouvelles merveilles naturelles : le Mont Everest et le Triangle des Bermudes. De nouveaux événements et défis seront aussi proposés pour renouveler l’expérience.

Enfin, le lancement officiel de Civilization 7 est prévu pour le 11 février 2025 sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant acheté les éditions Deluxe ou Founders Edition pourront y accéder dès le 6 février. Un patch Day 0 sera également déployé dès cette date pour corriger d’éventuels bugs et améliorer la stabilité du jeu. Avec ce programme bien rempli, Firaxis montre qu’il veut offrir une expérience riche et évolutive, en ajoutant du contenu sur le long terme. Les fans de la saga auront donc de quoi s’occuper bien après la sortie du jeu.