Le jeu de base de Cities Skylines 2 promet d'intégrer de nombreuses fonctionnalités très attendues par les fans. Bon nombre d'entre elles n'étaient pas présentes dans la version initiale de Cities Skylines. La refonte du système de circulation permet par exemple une utilisation de toutes les voies de circulation, l'introduction de rond-points et une facilité inégalée pour construire des rampes d'autoroute. Malgré tout, à l'approche de la date de sortie, il semblait qu'une fonctionnalité essentielle pour la construction allait être omise : les lignes de contour. Ces dernières sont cruciales pour représenter les diverses élévations et nuances du terrain, permettant une construction plus précise. C'est ce qui permet notamment de créer des villes beaucoup plus réalistes.

Cities Skylines 2 étonne encore

D'ailleurs, lors d'un livestream récent de Colossal Order, l'absence des lignes de contour au lancement avait été confirmée. Mais un message récent du studio suggère le contraire. Ces fameuses lignes pourraient bien être présentes dès la sortie du jeu. Plus exactement, dans une publication sur la plateforme X (anciennement Twitter), Colossal Order dévoile des informations sur les outils de terraformation de Cities Skylines 2. Disponibles dès le départ, ces outils permettront notamment de planter des arbres ou d'ajouter de la végétation pour embellir les zones.

Un détail a cependant captivé l'attention : la présence de lignes de contour sur une capture d'écran, laissant fortement présager leur intégration dès le lancement. Deux scénarios semblent possibles. Soit ces lignes de contour sont intégrées dès le début, soit l'image provient d'une version mise à jour qui sera proposée après la sortie. Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité est en cours de finalisation et devrait être disponible peu après le lancement, si elle ne l'est pas d'emblée.

Les lignes de contour dans Cities Skylines 2.

Une claque de gestion

Pour l'heure, que les lignes de contour soient présentes ou non dans le jeu de base, Cities Skylines 2 ne cesse d'impressionner. À première vue, il semble être le city builder le plus complet à ce jour, surpassant largement ce que pouvait offrir Sim City en son temps, ainsi que le premier opus de Cities Skylines. Le jeu promet d'être titanesque, intégrant de nombreuses fonctionnalités issues des anciens DLC tels que Natural Disasters ou Snowfall, qui enrichissaient l'expérience de jeu avec, entre autres, des mécaniques liées aux infrastructures hivernales.

Bien sûr, cela sera aussi l'occasion de découvrir de belles nouveautés, dont une carte beaucoup plus grande, une option de zonage mixte pour vos villes et un système de transport revu et approfondi. Cities Skylines 2 est attendu pour le 24 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, laissant ainsi aux fans encore un peu de temps pour faire grandir leur impatience.

Que pensez-vous de cette révélation ? Êtes-vous content ou simplement curieux ?