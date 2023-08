La gestion dans les jeux vidéo forme un univers à part, où l'on peut être ému en observant nos citoyens entrer dans les maisons que nous avons laborieusement construites à la sueur de notre front (ou presque). Dans un City Builder, une part du plaisir de jeu réside d'ailleurs dans la simple contemplation de nos magnifiques cités. Et dans Cities Skylines 2, cet aspect promet d'être encore plus enchanteur que dans le premier opus, notamment grâce à des mécaniques de jeu plus profondes... et complexes ! Surtout plus complexes.

Un trafic routier plus vrai que nature

Nous avons récemment acquis de nombreuses connaissances concernant les cartes de Cities Skylines 2, et nous avons eu l'opportunité d'observer comment les différentes saisons impacteront la consommation d'énergie et le comportement des citoyens. Voici une bonne nouvelle de plus : la météo ne constituera pas le seul facteur à exercer une influence significative sur les actions de vos braves sims. Ce qui faisait défaut dans le premier volet de Cities Skylines, et ce qui aurait apporté une dose bienvenue de réalisme, c'est la congestion routière pendant les heures de pointe. Désormais, c'est d'office présent dans ce second épisode. Après tout, qu'est-ce qu'une ville sans ses embouteillages interminables ? (Les lecteurs qui résident à Paris ou à proximité pourront en témoigner.)

En jeu, à certaines heures de la journée, les citoyens suivront un emploi du temps, se dirigeant vers leur travail et leur école le matin pour revenir l'après-midi. Cela implique que vous devrez gérer votre réseau routier pour faire face à une circulation plus dense à certaines heures, tout en garantissant une offre adéquate de transports en commun afin de répondre à la demande de vos "sims". En définitive, bien que ce ne soit pas une mécanique totalement inédite, elle devrait se révéler nettement plus complexe à maîtriser et considérablement plus réaliste à observer. Surtout en tenant compte de l'influence majeure de la météo, la neige en particulier pourrait engendrer des blocages et se révéler comme votre pire cauchemar, comme en témoigne la vidéo ci-dessous :

"You know nothing, Jon Snow"

Vivez les mêmes problèmes que dans votre quotidien (ou pas)

Comme dans la vie réelle, si la municipalité ne consacre pas suffisamment d'argent à l'entretien des routes, les ennuis surviennent. Des accidents peuvent se produire. Et une collision en pleine heure de pointe entraîne des répercussions sur l'ensemble de votre réseau routier : embouteillages supplémentaires, arrivée des secours, blocages partiels de rues, etc. Une fois de plus, c'est une mécanique de jeu que les joueurs ont longtemps réclamée aux développeurs pour le premier Cities Skylines. Vous l'avez souhaitée, vous l'avez obtenue. Désormais, il faudra composer avec cette difficulté supplémentaire et jongler avec elle dans le second épisode. Quand on vous dit que les développeurs écoutent tout !

Météo plus réaliste, gestion complète de la circulation routière, mécaniques de commerce plus élaborées, cartes plus vastes... Décidément, le studio Colossal Order coche méthodiquement toutes les cases des attentes des joueurs pour marquer les esprits. Avec tous ces éléments, espérons que cette suite restera aussi divertissante à jouer et ne deviendra pas soudainement inaccessible aux nouveaux venus. Plus de profondeur, certes, mais jamais au détriment des potentiels nouveaux joueurs, à moins qu'ils aient une inclination pour le masochisme. Sur le papier, Cities Skylines 2 a toutes les cartes en main pour vous faire oublier la franchise SimCity. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 26 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series exclusivement pour en avoir le cœur net.