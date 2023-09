Cities Skylines 2, le futur jeu de construction et de gestion urbaine, envisage une refonte significative de presque toutes les fonctionnalités du premier opus. En s'inspirant largement des mods les plus populaires de Cities Skylines pour intégrer de nouveaux outils routiers, des systèmes de trafic améliorés, et une IA de service optimisée, entre autres. Bien que de nombreuses nouveautés soient prévues, dont certaines issues de DLC appréciés comme celui sur les catastrophes naturelles, il semblerait que quelques fonctionnalités notables soient absentes à la sortie. Un choix probablement dû à des contraintes budgétaires ?

Cities Skylines 2 fait l'impasse sur certaines mécaniques

En effet, Colossal Order a indiqué que Cities Skylines 2 n'intégrerait pas toutes les fonctionnalités appréciées du premier volet et ses DLCs. Certaines options très utilisées ne seront pas présentes, comme la possibilité offerte par le DLC Parklife de créer des parcs sur des espaces libres. Le mod Move It, permettant de modifier l'emplacement et l'orientation des constructions, ne sera pas non plus inclus d'office. Dommage car c'était un gros point positif du city-builder.

L'information vient d'une discussion sur la plateforme X, ex-Twitter, où le studio a répondu à un fan curieux des détails du nouveau jeu. Colossal Order a expliqué que l'objectif principal était de rendre le titre accessible aux joueurs rapidement, tout en restant réceptif à l'idée d'ajouts futurs. Il a été sous-entendu que des contraintes budgétaires empêchaient d'inclure toutes les fonctionnalités dès le lancement, pour ne pas augmenter drastiquement le budget initial de Cities Skylines 2. Cela est compréhensible, et on ne peut pas vraiment leur en tenir rigueur.

Cependant, malgré ces absences notables, Cities Skylines 2 s'annonce tout de même prometteur. En mettant de côté les éléments manquants mentionnés précédemment, cette suite semble regrouper tous les aspects qui ont fait le succès du premier titre, et même plus. Entre les mods ingénieux et le contenu riche des DLC, le jeu a tout pour se poser en tant que city-builder surpassant de loin les réalisations précédentes, y compris le célèbre Sim City.

Des changements qui font plaisir

Récemment, on pouvait apprendre que Cities Skylines 2 propose une expérience immersive grâce à une conception sonore élaborée. Les sons des voitures varieront selon la vitesse et le type de route. Et même les sirènes des véhicules d’urgence s'adapteront au style architectural de la ville. Les bruits ambiants émis par les bâtiments changeront en fonction de l'heure et de l'activité ; par exemple, les immeubles de bureaux produiront des sons de claviers et des discussions. Que du bon en perspective.

Pour améliorer davantage l'immersion, le jeu présente une radio en direct qui diffusera de la musique, des nouvelles, et des reportages. Les joueurs seront alertés des crises et des catastrophes potentielles via ce système, qui ajustera également l'intensité des sons en fonction de leur proximité avec la caméra, garantissant ainsi une expérience sonore agréable et équilibrée. La sortie du jeu est prévue pour le 24 octobre sur PC, PS5, et Xbox Series. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter.