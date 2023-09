Cities Skylines 2 est sans doute le jeu de gestion le plus attendu du moment. Depuis plusieurs mois, il enchaîne les bonnes nouvelles. Il ne se passe guère une semaine sans que l'on apprenne l'ajout d'une nouvelle mécanique de jeu inédite ou une modification très espérée. Malheureusement, les nouvelles cette fois-ci sont plutôt décevantes.

Cities Skylines 2 s'offre une mauvaise nouvelle

Après s'être habitués à des nouvelles encourageantes, les entreprises Colossal Order et Paradox ont annoncé un report de la sortie de Cities Skylines 2 sur console. Les versions PS5 et Xbox Series X/S sont désormais attendues pour l'année prochaine, soit 2024. Paradox a expliqué dans une publication que son équipe avait besoin de "plus de temps pour atteindre les objectifs de qualité" qu'elle s'était fixés pour les versions console du jeu. Ainsi, la sortie de Cities Skylines 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S est maintenant prévue pour le printemps 2024, même si aucune date spécifique n'a été donnée. Notons également que Cities: Skylines 2 sera disponible sur le Game Pass dès le premier jour pour la version Xbox Series X/S.

L'éditeur a également précisé, dans une FAQ publiée à la suite de l'annonce du retard, que les précommandes sur console seraient automatiquement remboursées, les joueurs n'ayant aucune démarche à effectuer pour obtenir ce remboursement. Il est toutefois rassurant de noter que la version PC du jeu n'est pas affectée par ce report et est toujours prévue pour le 24 octobre 2023. De quoi faire de l'ombre à Sim City et nous faire oublier le chef-d'œuvre qu'est Cities Skylines 1. Du moins, c'est ce que l'on espère.

Une belle évolution

Le gameplay de Cities Skylines 2 est présenté comme une évolution du titre original, se qualifiant de "simulateur de construction de ville le plus réaliste à ce jour". Le jeu promet d'être plus vaste (avec plus de tuiles), plus approfondi avec une meilleure gestion de la circulation et des échanges commerciaux, et plus complet. On sait notamment que le titre intégrera de nombreuses mécaniques sur les catastrophes naturelles et la gestion de l'hiver, issues des DLC du premier épisode. Plutôt intéressant, n'est-ce pas ? En fait, toutes les bonnes mécaniques sont de retour et le studio Colossal ne semble pas avoir joué le filou pour introduire en douce des anciens outils via des DLC. C'est plutôt appréciable.

Que pensez-vous de ce retard ? Comptez-vous patienter ou acheter directement le jeu sur PC ?